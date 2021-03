Mercato: Ronaldo e le offerte per strapparlo alla Juventus? Agnelli riflette

Ronaldo potrebbe meditare l’addio alla Juventus, ma non sono molte le squadre pronte a dare l’assalto ad un calciatore che vale almeno 100 milioni sul mercato. Intanto i bianconeri si interrogano sul futuro.

La Juventus pensa già al mercato interrogandosi sul futuro di Cristiano Ronaldo, e mister 100 milioni fa lo stesso sul futuro con i bianconeri. Preso per provare a vincere la Champions, Cr7 ha mostrato tutta la sua superiorità e l’immensa qualità in Serie A, ma in Europa non è riuscito a farsi carico dei problemi della squadra, che sente la musichetta di Coppa e spesso si sgretola nelle fasi finali. Un dato che fa riflettere, perché i 100 milioni spesi per una operazione complessivamente molto onerosa, non hanno regalato ad Agnelli il vero salto di qualità. La Juventus potrebbe pensare ad una rifondazione, e in quel caso dovrà capire se ripartire proprio da Ronaldo.

Un discorso che già sembra difficile da digerire, perché il solo pensare di rinunciare ad un campione del suo calibro potrebbe rappresentare un peccato di lesa maestà. A conti fatti però, ai bianconeri Cr7 è mancato in alcune gare delicate, e una sua partenza potrebbe rifinanziare sul mercato il Pirlo 2.0, o la rivoluzione con un nuovo tecnico. Riflette Agnelli, e lo fa in silenzio, ma non è fermo.

Ronaldo potrebbe andar via per una cifra ancora molto importante, ma in una fase economicamente delicata, non sono molti i club pronti ad investire capitali cosi ingenti. Le pretendenti però non mancano, e fra chi medita un clamoroso ritorno e chi invece prova a vincere collezionando “le figurine” dei migliori al mondo nella propria squadra, le chiamate a Jorge Mendes potrebbero presto arrivare.

Ronaldo non ha rivelato ancora quali saranno le sue scelte, ma ha ancora un anno di contratto alla Juventus e potrebbe onorarlo. Agnelli sarà d’accordo? Probabilmente si, ma in caso di un’offerta pesante, potrebbe valutare di chiudere in anticipo il rapporto con il portoghese.

Mercato Juventus, 100 milioni per Ronaldo? La Juventus riflette e almeno due squadre ci pensano

Ci sarebbero pure gli acquirenti sul mercato disposti a pagare almeno cifre importanti alla Juventus. Eccome. I bianconeri ragionano su una operazione che economicamente e forse anche sportivamente potrebbe essere un mezzo fallimento. Cr7 ha garantito continuità nelle vittorie, ma non il salto di qualità chiesto da Agnelli e Paratici, che si pongono una sola domanda. Rilanciare con l’attaccante di Madeira o ringraziare e passare ai saluti? Pensare che qualche club possa mettere sul piatto 100 milioni sembra al momento difficile, ma i bianconeri ragionano sulle cifre. Consapevoli che un altro anno di stipendio è già una somma importante, e che evitare una minusvalenza, e mettere liquidità in cassa, sarebbe già una buona notizia.

Proprio per questo il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus potrebbe avere dei risvolti dopo la gara persa con il Porto. Il Psg ci ha messo sopra gli occhi e forse anche le mani, perché da tempo a Parigi sognano uno dei due calciatori che hanno monopolizzato gli ultimi 15 anni di calcio. Messi potrebbe essere il grande colpo dei francesi, che però non abbandonano la pista che porta alla Juventus. Potrebbe farci un pensierino il City. Guardiola però potrebbe virare su Haaland, e farebbe anche bene vista l’età e i numeri.

A questo punto potrebbe restare in piedi una operazione nostalgia con il Manchester United, che da anni non ha in rosa un attaccante di tale spessore. La crescita dei Red Devils necessita di esperienza e reti. Cr7 sarebbe forse l’ideale per infiammare una piazza che da tanto tempo non festeggia e insegue. Restano quindi in piedi discorsi avviati, ma a decidere saranno solo la Juventus e Ronaldo. E a breve potrebbero chiarire il loro futuro insieme. Punteranno nuovamente alla Champions nell’ultimo anno di contratto, o qualcosa si è rotto e l’addio sarà anticipato?