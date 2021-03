Cecilia Rodriguez in bikini: fan folgorati, il fondoschiena è pazzesco – Foto

Cecilia Rodriguez incanta in costume e condivide uno scatto meraviglioso per i suoi follower: bellezza mozzafiato.

Resa famosa come la sorella di Belen Rodriguez, successivamente è riuscita a diventare celebre con il suo nome: Cecilia. E’ la più piccola della sua famiglia, tra poco compirà appena 31 anni, ed è riuscire a conquistare la fama in Italia grazie ai reality show e alle trasmissioni televisive, come Chiambretti Night.

Prima l’Isola dei Famosi, poi il Grande Fratello VIP. Qui nella casa del Big Brother ha conosciuto il suo attuale compagno Ignacio Moser. La bellissima Cecilia è attualmente un’affermata modella e influencer. E’ proprio grazie ai social che condivide la sua linea di costumi, ideata assieme alla sorella Belen. Quest’oggi ha letteralmente infiammato il suo account social, postando una carrellata di immagini decisamente piccanti.

Leggi anche >>> Cristina Buccino, è già tempo d’estate: infiamma i social in costume – Foto



Cecilia Rodriguez, le due foto che hanno incantato i fan

La stupenda modella argentina ha condiviso un paio di foto in costume della sua nuova collezione. Cecilia Rodriguez si è fatta ritrarre in posa per mostrare il bikini in entrambi i lati, e i follower non hanno inondato di like e commenti i due post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Il costume leopardato e dai colori sgargianti ha sorpreso i seguaci dell’influencer che sono rimasti letteralmente folgorati. Inoltre, a lasciare senza fiato gli utenti è anche il corpo della sudamericana. Così Cecilia fa venir voglia d’estate, di sole e di mare. La stagione balneare è ancora lontana, bisognerà attendere qualche mese prima di riversarsi sulle spiagge per il meritato relax. Nel frattempo, i suoi fan di Instagram si godono la bellezza di questi due scatti.