Coppa Italia femminile, la Juventus cade: interrotta la striscia record

La Coppa Italia femminile regala spettacolo: la Juventus perde il record di imbattibilità, interrotta la striscia lunghissima.

Weekend di pausa per il campionato italiano femminile, ma non per le semifinaliste di Coppa Italia. Questo pomeriggio si sono affrontate Juventus e Roma per il primo atto, domani invece ci sarà il derby tra Inter e Milan.

Le bianconere sono le detentrici del torneo, poiché lo scorso anno è stato sospeso a causa del Covid – così come la Serie A – e vinsero la finale nel 2019 contro la Fiorentina. Le ragazze dell’allenatrice Rita Guarino sono imbattute in campionato, così come sono riuscite a non perdere neanche un match nella scorsa stagione, pur essendo interrotta. Quest’oggi però, il record è stato infranto grazie alla superba prestazione della Roma.

Coppa Italia femminile, la Roma supera la Juventus: bianconere sconfitte dopo quasi due anni

Ad aprire le danze ci pensa subito Annamaria Senturini, la prima giocatrice giallorossa ad andare in doppia cifra in tutte le competizioni in due stagioni diverse. Ad inizio ripresa, la Juve riacciuffa le padrone di casa, grazie alla rete di Hurtig. Tuttavia, nel finale quando tutto sembrava ormai deciso, Lindsey Thomas ha riportato la Roma in vantaggio. La semifinale di andata è terminata 2-1, sancendo la prima sconfitta dopo quasi due anni della Juventus femminile.

Infatti, la squadra bianconera non perdeva una gara contro club italiani dal marzo 2019. In quell’occasione, il Sassuolo si impose 2-1. Dopo quella sconfitta sono arrivate solo vittorie e qualche pareggio. Per quanto riguarda la Coppa Italia, tutto sarà rimandato ad aprile, quando si giocherà il ritorno che sarà decisivo per determinare le finaliste della competizione.

La squadra piemontese ha dominato la scena e tutt’ora sembra difficile possa cedere il passo. Da quando il club ha partecipato al torneo di Serie A, il titolo nazionale è stato sempre vinto dalla Vecchia Signora. Quest’anno le calciatrici cercano il poker. Dunque, alle ragazze di mister Guarino resta l’imbattibilità in campionato, ma tra sette giorni ci sarà lo scontro molto sentito tra Juventus e Fiorentina. Cadrà anche questo record?