Mercato, Juventus risposta chiara a Ronaldo: si muove il Real Madrid

Il mercato della Juventus si muoverà inevitabilmente attorno al nome di Cristiano Ronaldo. Dalla Spagna giungono voci di una risposta bianconera all’attaccante che vorrebbe tornare al Real Madrid.

La trasferta della Juventus a Cagliari nasconde insidie tecniche contro una squadra che ha voglia di rialzarsi, e lascia fra i bianconeri scorie mentali dovute al ko con il Porto e alla questione legata al mercato e a Ronaldo. La stagione di Pirlo non è finita, e il tecnico vuole rimettersi in marcia. La rincorsa all’Inter non è semplice ma la Juventus ha bisogno di credere nell’obiettivo, e poi c’è una finale di Coppa Italia che può rendere meno amara la stagione. Tutti fattori da non sottovalutare, mentre si inseguono le voci di mercato su Ronaldo, e dalla Spagna arrivano novità. Pare che dal club sia arrivata la risposta a Cristiano Ronaldo, intenzionato a riallacciare con il Real Madrid.

Il ritorno ai Blancos sembra essere una pista calda per il portoghese, scottato da un altro fallimento in Champions e pronto a riabbracciare un ambiente a cui ha dato tanto e dal quale ha ricevuto molto. In mezzo ci sono i conti dei bianconeri, che potrebbero decidere di non arrivare a scadenza per perderlo a zero e non incassare nulla. A questo punto una cessione anticipata diventerebbe forse una necessità e una soluzione, ma ogni tassello dovrà incastrarsi alla perfezione.

Ronaldo sui social ha sottolineato che “il calcio ha memoria”. E in quei ricordi ci sono forse i fasti della esperienza al Real Madrid, che ha portato sul tetto del mondo senza pause e con una continuità incredibile. A Torino la sua esperienza gli ha regalato Scudetti e Coppe, ma non quella Champions per cui era stato scelto e pagato a peso d’oro. Ecco perché le strade potrebbero dividersi, e il quotidiano As rivela una chiacchierata del portoghese con la Juventus, che ha già risposto.

Juventus, dalla Spagna sussurrano di una risposta già arrivata a Ronaldo: il punto

Ronaldo risponde sui social ma non svela il suo futuro, Agnelli tace e Pirlo glissa. Giudicare le uscite mediatiche dei personaggi chiave della Juventus dopo il ko con il Porto significa pensare realmente che la questione Cr7 sia ad un punto di svolta. Una smentita secca non è mai arrivata, e sarebbe stata utilissima per ridare slancio ai bianconeri. Proprio per questo i silenzi anticipano forse una rottura che conviene ad entrambe le parti, e che dalla Spagna anticipano con tanto di dettagli.

Il quotidiano As rilancia la volontà di Cristiano Ronaldo di andare via al termine della stagione per tornare al Real Madrid. E sussurra di una risposta chiara della Juventus. Agnelli non si opporrebbe per non chiudere una minusvalenza e ricavare qualcosa dalla cessione, risparmiando anche i 31 milioni legati allo stipendio della prossima stagione.

Un buon gruzzoletto per fiondarsi sul mercato e rimettere in piedi un nuovo progetto. La risposta però è chiara. Se Ronaldo vuole andare via deve muoversi il Real, o le altre squadre interessate. E farlo presentandosi con offerte chiare e senza esitazioni. In quel caso i bianconeri potrebbero rinunciare a Cr7. As aggiunge che i contatti sono stati avviati già prima del doppio confronto con il Porto, e che a Torino non avrebbero problemi in caso di una cessione anticipata.

Un nuovo caso di mercato? No, perché la storia sembra all’epilogo, e perché le parti sembrano decise a dirsi addio e beneficiare entrambe di una cessione nella prossima estate. Se ne riparlerà e tanto, ma in attesa di capire cosa farà il Real Madrid, la sua esperienza in Serie A sembra davvero vicina alla fine.