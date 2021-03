Theo Hernandez e i suoi fratelli: i terzini offensivi del passato

Theo Hernandez del Milan, appartiene alla categoria di terzini offensivi che spingono al massimo su tutta la fascia, lasciando però scoperta la difesa.

Theo Hernandez del Milan, da quando è arrivato nel 2019, ha fatto vedere spesso grande qualità e forza, soprattutto nella fase offensiva. Infatti, si spinge in avanti alla ricerca delle imbucate dei compagni, altre volte addirittura arriva al tiro e segna.

Il terzino sinistro rossonero, quest’anno ha già fatto 5 gol e 6 assist, risultando spesso decisivo, come quando ha recuperato con una doppietta il Parma andato in vantaggio di 2 reti a San Siro.

Theo Hernandez, tuttavia, non difende particolarmente bene. Anche se è migliorato sotto la gestione Pioli in questo senso, commette ancora parecchi errori. Questi riguardano soprattutto la posizione lasciata scoperta dopo una sgroppata in attacco, con il francese che non è celere nel riprenderla. Chiaramente, questo fa parte delle caratteristiche dei terzini offensivi.

Non solo Theo, tutti i terzini offensivi

Roberto Carlos scored some beauties during his career… pic.twitter.com/LZRG9n4bMo — 90s Football (@90sfootball) March 9, 2021

Theo Hernandez, ovviamente, non è l’unico appartenente alla categoria dei terzini offensivi, è in buona compagnia. Come non partire da Roberto Carlos, considerato il migliore terzino della storia del calcio, che con le sue sgroppate in attacco, ha fatto le gioie del Real Madrid. Spinta poderosa, velocità assurda, in realtà era una vera e propria ala offensiva, schierata in difesa.

To think Real Madrid signed Marcelo for just €6 million in 2007. One of the greatest left backs to have played the game. 🇧🇷 pic.twitter.com/xGPDJoIcM3 — The Futbol Page (@TheFutbolPage) April 4, 2020

Altri due brasiliani che gli sono succeduti, sono stati Marcelo e Dani Alves. Il primo sempre al Real, è uno dei miglior terzini offensivi dello scorso decennio, che ha vinto tutto e più volte, dotato di grande tecnica, riusciva bene anche nella fase difensiva. Il secondo, invece, era al Barcellona, e ha fatto parte della super squadra di Guardiola che vinse 2 Champions in tre anni, anche lui agiva bene nel reparto difensivo.

Maicon il più grande terzino mai visto.Ricordi indelebili

3 posto: supercoppa Inter Roma 1 3 (primo tempo), entra questo sconosciuto e con grinta cross e sgroppate ribaltiamo 4 a 3

2 posto: Milan Inter 0 a 4 gol superbo dello 0 a 3

1 posto Inter juve 2 0 gol scudetto #amala ⚫🔵 pic.twitter.com/3AVf2GMwkM — Daniele (@Daniele250278) April 26, 2019

Spostandoci in Italia, come dimenticare Maicon, terzino offensivo dell’Inter del triplete. Tra il 2007 e il 2010, raggiunse l’apice, scontrandosi proprio con Dani Alves per il titolo di migliore al mondo nel ruolo. Inoltre, così come il già citato Roberto Carlos, ha segnato gol fenomenali, come quello contro la Juventus nel 2010.

Theo Hernandez, quindi, non è il solo a spingersi in attacco per cercare il gol o la giocata per i compagni. Tuttavia, gli altri terzini offensivi sopra presentati, riuscivano anche a difendere con qualità, sostanza e costanza. Se il rossonero, riuscirà a migliorare in questo, diventerà uno dei migliori del mondo.