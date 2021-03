Real Madrid, Zidane ritrova i suoi leader: i convocati contro l’Atalanta

Il Real Madrid ha annunciato la lista dei convocati di Champions League che affronteranno l’Atalanta: qualche novità e qualche esclusione di lusso, Zidane ritrova qualche leader.

Zinedine Zidane non può fallire in Champions League. Il Real Madrid sa bene quanto sia difficile affrontare l’Atalanta, ma c’è un vantaggio da difendere arrivato allo scadere nella gara d’andata, grazie al gol di Mendy. I Blancos sono nettamente favoriti, e rispetto alla prima gara hanno ritrovato diversi calciatori rientrati dall’infortunio.

Insomma, il tecnico francese ha una squadra quasi al completo e i nerazzurri dovranno compiere una vera e propria impresa al Alfredo Di Stefano. Il Real Madrid ha annunciato la lista dei convocati che affronterà la Dea in Champions League. Qualche novità e qualche assenza illustre. Mancheranno l’appuntamento Carvajal, Odriozola, Mariano ed Hazard. Quest’ultimo è reduce di un nuovo infortunio. Il fantasista belga aveva già saltato l’impegno all’andata.

Real Madrid, assente Casemiro: ci sono Benzema e Sergio Ramos contro l’Atalanta

Rispetto alla gara d’andata, mancherà Casemiro. Il centrocampista è stato ammonito nella gara d’andata e a causa della somma di cartellini gialli è squalificato. Un giocatore che occupa un ruolo chiave nella formazione Blanca. Tuttavia, Zidane potrà fare affidamento su diversi leader che tornano dagli infortuni. Infatti, nella lista compiono nomi del calibro di Marcelo, Sergio Ramos e Benzema.

Il brasiliano non rientra nei progetti tecnici del club, infatti ha giocato davvero poco da inizio stagione e ha accumulato tantissime panchine. Ma la sua esperienza può far comodo durante un match di Champions League. Rientra anche il capitano della Nazionale Spagnola dopo l’operazione al ginocchio. Sergio Ramos è il pericolo numero 2 per l’Atalanta di Gasperini. La minaccia principale per la difesa nerazzurra sarà Karim Benzema. L’attaccante franco-algerino ha già siglato un gol nell’ultima gara di campionato a tempo scaduto. E’ già in forma e sarà disponibile per partire dall’inizio. Dunque, per domani sera Zidane potrebbe non utilizzare il “falso nueve” schierato all’andata con Isco punta centrale. Di seguito la lista dei convocati. Tra questi, l’allenatore ha richiamato Hugo Duro, attaccante della cantera.

📋✅ ¡Estos son los 19 jugadores convocados para el partido 🆚 @Atalanta_BC! #UCL pic.twitter.com/TVi43hjReD