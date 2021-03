Chiara Nasti, la foto in costume è pazzesca: anche Zaniolo apprezza – Foto

Chiara Nasti sconvolge i suoi fan sul suo profilo social e scatena la reazione di Nicolò Zaniolo: la foto pazzesca in costume.

Il rapporto con Nicolò Zaniolo va a gonfie vele. Addirittura, la modella napoletana è stata avvistata in giro per Roma con la madre del calciatore, mentre trascorreva del tempo per le vie dello shopping. Insomma, anche l’ostacolo suocera sembra ampiamente superato.

Chiara Nasti risulta essere tra i personaggi più chiacchierati del momento, per la sua nuova love story con un giocatore di calcio importante di Serie A ma anche per le sua carriera professionale nel mondo della moda. Infatti, detiene un brand di costumi e solo da pochi giorni ha lanciato la sua nuova collezione per la prossima estate. Quest’oggi ha pubblicato una foto a dir poco incantevole sui suoi profili social.

Leggi anche >>> Wanda Nara, top esplosivo: l’allenamento incanta i follower – Foto



Chiara Nasti, la foto in bikini scatena i follower: spunta il cuore di Zaniolo

Ormai è da un mese che i due ragazzi hanno condiviso la propria relazione sui social. Prima qualche indizio, poi l’annuncio e le foto dei tatuaggi. Infatti, Chiara e Nicolò hanno fatto qualche tattoo che ricorderà l’inizio del loro amore. Il calciatore della Roma sembra davvero innamorato perso per la sua nuova ragazza e lo dimostra anche attraverso i canali ufficiali e i commenti sotto i post della modella.

Chiara Nasti ha pubblicato uno scatto davvero sensazionale per sponsorizzare i suoi bikini. La posa seducente e il lecca lecca tra le mani hanno stravolto i suoi follower: e tra i commenti spunta il cuoricino del calciatore della Roma. Inoltre, la descrizione della foto è una provocazione forte ai suoi seguaci: “Se non hai raggiunto i miei obiettivi non preoccuparti di dirmi la tua stupida opinione“.