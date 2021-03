Il Benevento esulta sui social: curioso post del club dopo l’1-0 alla Juve

Curioso post del Benevento che sui social ha sottolineato la storica vittoria ottenuta con la Juve. Una gioia incontenibile per il club di Vigorito.

Il Benevento batte la Juve ed esulta sui social con un post curioso. Il successo sui bianconeri è forse il punto più alto toccato dal club di Vigorito, che con coraggio e tanto cuore ha strappato 3 punti storici. Una vittoria che non entrerà solo nei racconti di chi la ha vissuta, ma che è un pezzo di salvezza. La meriterebbe il gruppo di Pippo Inzaghi, che ha saputo soffrire e con grande cuore ha superato la corazzata di Pirlo.

Inutile ribadire quali siano le differenze fra i due club, e neanche le spese sostenute dalle due società. Alla fine parla il campo, e fra andata e ritorno ha concesso agli stregoni 4 punti contro la squadra campione in carica in Serie A. Un successo troppo importante per non essere festeggiato. La squadra al triplice fischio ha alzato i pugni al cielo, e Inzaghi sembrava esultare come nelle tante occasioni in cui ha trovato il gol da calciatore.

L’esultanza più particolare è in un curioso post che esprime tutta la “follia“, di una partita che poteva segnare un passo falso del Benevento, e invece potrebbe essere la chiave per raggiungere una meritata salvezza.

Benevento, post curioso sulle pagine ufficiali: l’esultanza è un inno alla gioia per una vittoria folle

Un hashtag che richiama alla partita Juventus–Benevento e un messaggio incomprensibile. E’ questo il curioso post con cui la società campana ha sottolineato il successo incassato allo Stadium. Una “follia”, verrebbe da dire, ed è forse proprio questo il senso del messaggio lanciato dal club, che porta a casa 3 punti fondamentali nel match più complicato.

Un inno alla gioia, alla follia di una squadra che contro i bianconeri ha incassato 4 dei 29 punti messi insieme in questa stagione. I tifosi sui social hanno commentato il passo della squadra di Inzaghi, me il messaggio più strano e curioso è arrivato proprio dalla società, che ha manifestato la gioia e l’incredulità per un successo storico.