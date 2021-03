Cristiano Ronaldo, è caccia alle Streghe: contro il Benevento per un record

La Juventus affronta il Benevento per tener viva la speranza scudetto: Cristiano Ronaldo a caccia di un record contro le Streghe.

La Juventus ospita alle 15:00 il Benevento all’Allianz Arena. Un match importantissimo per i sanniti, visto l’andamento negativo in campionato. La squadra campana si è avvicinata terribilmente alla zona retrocessione, dopo aver completato un grande girone d’andata. L’ultimo successo dei ragazzi di Filippo Inzaghi risale al 6 gennaio. In seguito, sei sconfitte e cinque pareggi. Un trend da raddrizzare, contro una formazione che cerca la rimonta disperata per lo scudetto.

I bianconeri saranno trascinati dal loro leader indiscusso e attuale capocannoniere del campioanto. Cristiano Ronaldo punta il Benevento ormai da un po’, forse da un mesetto, quando segnò al Crotone: la sua 78a vittima diversa. Inoltre, il portoghese quest’oggi è a caccia di un record.

Cristiano Ronaldo, un gol al Benevento per il record

L’attaccante della Juventus ha segnato almeno una volta a tutti i club dell’attuale campionato di Serie A, tranne uno. Infatti, nella gara d’andata contro il Benevento, Andrea Pirlo non convocò Cristiano Ronaldo. Il numero 7 bianconero non ha mai incontrato in carriera i sanniti, e questa potrebbe essere una ghiotta occasione – forse l’ultima se in estate lascerà l’Italia – per poter segnare all’unica squadra di questa Serie A a cui non ha ancora siglato una rete. Avrà novanta minuti di tempo per stabilire un nuovo record individuale.

La marcatura contro i giallorossi campani gli consentirebbe di raggiungere Zlatan Ibrahimovic, che dal 2000 ha segnato almeno un gol a 79 squadre diverse. Mai nessuno dall’inizio del nuovo millennio ha fatto meglio. Dunque, Cristiano Ronaldo non si risparmierà affatto questo pomeriggio. Pippo Inzaghi è avvisato.