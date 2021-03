“Real Madrid preso Haaland”: la bomba arriva dalla Spagna

“Il Real Madrid ha preso Haaland”. La bomba arriva dalla Spagna. Svelate le cifre dell’affare fra le Merengues e il Borussia Dortmund.

Erling Haaland sarà un giocatore del Real Madrid. Lo ha svelato El Chiringuito, famoso per aver anticipato in passato clamorose trattative. Una notizia che potrebbe chiudere una lunga telenovela, che ha visto coinvolte le squadra di mezza Europa. C’era anche la Juventus, e il Manchester United, oltre ad una lunga schiera di club che hanno tentato l’assalto al gioiello di Mino Raiola. In attesa di conferme però l’indiscrezione è clamorosa, e il famoso portale che si occupa di sport e mercato in Spagna ha svelato le cifre.

Il Real Madrid ha preso Haaland quindi, bruciando una concorrenza incredibile e scegliendo il miglior prospetto in giro per l’Europa. Una notizia che se ufficializzata potrebbe scatenare un giro di attaccanti per l’Europa. Tutte le squadre attendevano le mosse dell’attaccante nato a Leeds, che potrebbe aver scelto.

Il giornalista Inda ha però svelato che l’affare è praticamente fatto e mancherebbero solo le firme per ufficializzare il trasferimento. Annunciate anche le cifre di una delle trattative più lunghe e chiacchierate. Il Real Madri ha preso Haaland, e in attesa di ulteriori dettagli, le cifre snocciolate raccontano l’ennesimo affare incredibile di Florentino Perez, che ha messo le mani sull’attaccante del futuro.

Il Real Madrid ha preso Haaland: le cifre di un affare che dovrebbe solo essere ufficializzato

Clamoroso dalla Spagna: il Real Madrid ha preso Haaland. Lo ha affermato il giornalista Inda a El Chiringuito, svelando anche le cifre dell’affare condotto da Florentino Perez. Durante una diretta streaming, sono stati chiariti i dettagli di un affare che secondo la tv spagnola sarebbe solo da mettere nero su bianco. “Il trasferimento è praticamente cosa fatta”, sono state le parole del giornalista che ha lanciato una vera e propria bomba di mercato.

Passi avanti importanti quindi da parte dei Blancos, che avrebbero offerto al Borussia Dortmund 150 milioni di euro. Una cifra irrinunciabile per i tedeschi, che sanno di non poter trattenere la forte punta norvegese. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma dalla Spagna da alcuni giorni raccontano di una serie di contatti continui.

El Chiringuito ha dato l’affare chiuso almeno verbalmente, ma nel calciomercato tutto può succedere. In attesa di conferme o smentite, l’indiscrezione resta comunque una notizia pesante che potrebbe scatenare un valzer di punte nella prossima estate.