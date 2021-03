Diego Costa, c’è l’accordo con un club: da giugno la nuova esperienza

Diego Costa avrebbe finalmente scelto la sua prossima destinazione: i dettagli dell’accordo, resterà in Europa.

Ha lasciato improvvisamente l’Atletico Madrid a fine 2020. Per salutare tifosi e club, scrisse una lettera d’amore, con la quale diceva addio al Wanda, ai compagni e a tutto il mondo madrileno. Dunque, ha rescisso consensualmente con il club, ma non si è legato con nessuna nuova squadra nel mercato invernale.

E’ infatti considerato uno svincolato di lusso, non solo per l’ingaggio che richiede, ma anche per le qualità tecniche elevate. Potrebbe fare al caso di moltissime compagini. E’ stato offerto a diversi club brasiliani, ma Diego Costa ha rifiutato. Il suo obiettivo è restare in Europa. Detto fatto, il suo agente Jorge Mendes – lo stesso di Cristiano Ronaldo – l’ha proposto ad una squadra portoghese.

Diego Costa al Benfica: c’è l’accordo per la prossima stagione

L’ex centravanti dell’Atletico Madrid ha intenzione di restare a giocare ad alti livelli. Per questa ragione, Diego Costa sarebbe contento di firmare con il Benfica, club con il quale il suo agente ha già avviato i discorsi. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo MundoDeportivo, l’attaccante spagnolo avrebbe già un accordo di massima per la prossima stagione.

Il calciatore e la società lusitana avrebbero concordato per un ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione, più altri 3 dal momento in cui firma. Al momento, il Benfica è terzo in classifica alla ricerca della qualificazione diretta ai gironi di Champions League (la prima e la seconda classificata accedono direttamente alla fase finale, la terza ai playoff). Per Diego si tratterebbe di un ritorno. Infatti, fu proprio in Portogallo che esordì da professionista con il Penafiel nella serie cadetta, mentre con il Braga nel massimo campionato.