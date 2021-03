Inter-Sassuolo ufficiale la data del recupero: si gioca ad Aprile

Inter-Sassuolo ufficiale la data del recupero. Il match era saltato per i problemi legati ai contagi fra i nerazzurri. Orario insolito per il match.

Inter-Sassuolo si recupererà ad Aprile. E’ ufficiale la data scelta dalla Lega per l’incontro rinviato dopo i tanti contagi fra i nerazzurri. Una vicenda che ha scatenato le polemiche in arrivo dagli altri club, che ora trova però collocazione in un calendario fitto. C’è la data del recupero e un orario insolito per una partita che Conte potrà affrontare con la squadra al gran completo. Il match, previsto in origine il 17 Marzo, sarà quindi in contemporanea con quello fra Juventus e Napoli.

Una scelta che prova a ristabilire l’ordine nei calendari e che era slittata di qualche giorno dopo il focolaio nello spogliatoio nerazzurro. L’emergenza però sembra essere arginata, e i calciatori hanno raggiunto le nazionali. Un fattore questo, che ha spinto la Lega a ritenere possibile la sistemazione del match. L’ufficialità è arrivata da pochi minuti. Inter e Sassuolo saranno quindi finalmente una difronte all’altra in un match che ad Aprile potrebbe essere già decisivo in chiave scudetto.

Il 7 Aprile potrebbe anche dare indicazioni sulla corsa Champions. La data per il recupero di Inter-Sassuolo è ufficiale, e la gara sarà giocata alle 18.45, in contemporanea con l’incontro fra Pirlo e Gattuso. Due match allo stesso orario che potrebbero essere decisivi per la Serie A. Le polemiche dopo i contagi nello spogliatoio nerazzurro non si sono mai placate, e la Lega ha provato a restituire una sorta di equilibrio garantendo la contemporaneità fra le due gare.

Inter-Sassuolo, la data del recupero e la scelta su anticipi e posticipi fino al 3 Maggio

Scelta la data per il recupero di Inter-Sassuolo, la Lega ha comunicato anche gli anticipi e i posticipi fino alla quindicesima giornata di ritorno. Spiccano una serie di partite che saranno fondamentali in chiave Europa e salvezza. Nell’undicesima giornata saranno anticipate al sabato Spezia-Crotone, Parma-Milan e Udinese-Torino, che si giocherà di sera. Nella giornata successiva ancora i pitagorici apriranno il turno contro i friulani, e sempre alle 15 la Sampdoria ospiterà il Verona. Alle 18 sarà il turno di Sassuolo-Fiorentina e poi seguirà Cagliari Parma. Big match invece alle 20.30 di domenica 18 aprile fra Napoli e Inter.

Poi ci sarà il turno infrasettimanale del 20, 21 e 22 aprile che si aprirà con Verona-Fiorentina di martedì, per proseguire con 7 incontri nel giorno successivo, e le gare Roma-Atalanta e Napoli-Lazio a chiudere la giornata il giovedì. Nel turno seguente spicca il big match Lazio-Milan spostato al lunedì, e alla quindicesima di ritorno saranno sempre 3 le partite del sabato. Giocheranno le milanesi, con Conte impegnato alle 18 a Crotone e Pioli che alle 20.30 ospiterà il Benevento. Posticipo al lunedì per Torino-Parma.