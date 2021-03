Italia Under 21, chi sono i migliori marcatori: Scamacca punta il Ct Mancini

Gianluca Scamacca è pronto ad entrare nella storia dell’Italia Under 21: ecco chi sono i migliori marcatori della Nazionale e quanto gli manca per entrare nella top 10.

L’Italia Under 21 si appresta a disputare l’Europeo in Slovenia ed Ungheria. Il Commissario Tecnico Paolo Nicolato vuole superare il turno della fase a gironi, così da poter partecipare all’eliminazione diretta che ci sarà tra maggio e giugno.

Per farlo, dovrà battere le avversarie del gruppo B: Repubblica Ceca, Spagna e Slovenia. Per accedere ai quarti serviranno i gol. Sicuramente Cutrone sarà l’attaccante più esperto che dovrà trascinare l’intera formazione, ma non è lui il bomber degli Azzurrini. Infatti, Gianluca Scamacca in 11 presenze ha messo a segno 11 reti, entrando di fatto nella top 20 dei marcatori all-time dell’Italia Under 21. Ma vorrà lasciare il segno in questo campionato europeo e altri gol gli garantirebbero un accesso nella top 10 degli storici attaccanti che hanno indossato la maglia azzurra. Difficile, se non impossibile raggiungere un Campione del Mondo.

Italia Under 21, i migliori marcatori: comanda Gilardino

Nel corso della sua storia, la maglia della “Giovine Italia” l’hanno indossata diversi attaccanti importanti. In pochi eletti sono riusciti a scrivere la storia anche con la Nazionale maggiore, ma sicuramente il miglior marcatore all-time dell’Italia Under 21 è riuscito nell’impresa. Infatti, Alberto Gilardino detiene il record di gol segnati con la rappresentativa U21. Di seguito ecco la lista della top 10:

Gilardino – 19

Pirlo – 16

Gabbiadini – 12

Vialli – 11

Maccarone – 11

Vieri – 10

Acquafresca – 10

Lucarelli – 10

Paloschi – 9

Mancini – 9

Gianluca Scamacca è fermo a 7 reti, a due dal Ct della Nazionale maggiore Roberto Mancini, 10° in questa speciale classifica. Addirittura con ben tre realizzazioni potrebbe arrivare ad Acquafresca e Bobo Vieri.