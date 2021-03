Vietnam, terribile infortunio: carriera a rischio per Hung Dung – VIDEO

In una gara di campionato in Vietnam, Hung Dung è stato vittima di un infortunio terribile: il video del tackle in scivolata dell’avversario, immagini bruttissime.

Durante una partita di campionato in Vietnam del 23 marzo, un calciatore della Nazionale è stato vittima di un terribile infortunio. Attorno alla mezz’ora, Hung Dung – centrocampista dell’Hà Nội – si trovava nella trequarti avversaria e ha scaricato il pallone verso un compagno. Nel momento in cui rilascia la sfera, un avversario entra in tackle direttamente sulla caviglia del piede d’appoggio.

Il giocatore a terra urla dal dolore e si dispera. In campo capiscono subito la gravità del danno. Il centrocampista del club di Hanoi è stato immediatamente soccorso dai medici: ha riportato una gravissima frattura allo stinco destro.

Vietnam, il tackle durissimo su Hung Dung – VIDEO

Hung Dung ha ricevuto le prime cure in ospedale e lascerà la struttura solo tre giorni dopo l’operazione per cominciare il percorso riabilitativo. Il calciatore classe 1993 rischia di dover restare fermo a lungo, in Patria temono per la sua carriera. Effettivamente, le immagini dimostrano quanto sia grave l’infortunio e sarà difficile recuperare la miglior condizione. Sicuramente non potrà prender parte alle gare di giugno con la sua Nazionale – di cui è leader e punto di riferimento – valide per per le qualificazioni al Mondiale in Qatar. Un sogno che rischia di essere infranto. Quasi certamente, sarà fermo un anno intero dal rettangolo di gioco.

Ngo Hoang Thinh, l’autore del fallo, ha ricevuto subito il rosso diretto e la federazione ha optato per una stangata senza precedenti. Appena ha potuto, ha contattato Hung Dung per scusarsi dell’intervento in scivolata e per rassicurarsi sulle condizioni. Il campionato vietnamita ha deciso che Thinh sarà squalificato per il resto del 2021 e non potrà giocare nessuna partita di campionato o torneo federale.