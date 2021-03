Kalajdzic astro nascente dell’Austria: la Roma deve fare in fretta

Kalajdzic brilla ancora nell’Austria: stagione da record per l’attaccante dello Stoccarca che piace alla Roma.

Sasa Kalajdzic non smette di segnare. Anche con l’Austria ha realizzato una doppietta pesante, e dopo aver stupito con lo Stoccarda, il forte centravanti prende anche in mano la nazionale. In Bundesliga ha messo a segno 13 reti in 25 partite, oltre a 4 assist. Prima della sconfitta con il Bayern Monaco, era addirittura riuscito ad andare a bersaglio per sei match consecutivi, ed è sempre di più uomo mercato.

Kalajdzic è un centravanti alto 2 metri, che a dispetto della grande stazza ha grandi qualità tecniche. E’ in grado di far gol con entrambi i piedi, è forte di testa e fa reparto da solo, risultando prezioso anche come assistman. A 23 anni ha finalmente trovato continuità e una maglia da titolare in nazionale. Nell’ultimo mese e mezzo fra Bundesliga e nazionale sta viaggiando ad una media di una rete ogni 80 minuti. Praticamente un gol a partita per un centravanti che interessa anche fuori dai confini tedeschi.

Kalajdzic lancia un altro messaggio di mercato alla Roma: doppietta con l’Austria

Un astro nascente. Sasa Kalajdzic continua a mantenere medie altissime in questa stagione, e anche in nazionale ha regalato all’Austria un punto pesante contro la Scozia. La sua doppietta ha ribaltato gli avversari, capaci poi di strappare un pari nel finale. C’è la fila in Bundesliga per provare a strapparlo allo Stoccarda, ma anche dall’Italia il pressing diventa forte. Il potente attaccante piace infatti alla Roma, che valuta i nomi per sostituire Dzeko.

Le caratteristiche sono simili, e anche il modo di giocare. Stessa qualità nel gestire la palla nonostante l’altezza, grande capacità di far salire la squadra e buona tecnica anche in velocità. Oltre ad uno spiccato senso del gol. Un profilo che piace molto dalle parti di Trigoria, dove da tempo hanno messo gli occhi sul gigante di Vienna. La valutazione del calciatore non è altissima, ma nell’ultimo mese è decollata grazie ad una media reti spaventosa. Prova ad anticipare i tempi quindi la società giallorossa, perché Kalajdzic continua a segnare e ad attirare l’interesse di molte squadre.