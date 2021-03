Premier League, il miglior calciatore del 2021 è italiano: il rapporto CIES

Secondo uno studio di CIES Football Observatory, il miglior calciatore in Premier League da gennaio a marzo 2021 è italiano: la classifica del rapporto.

Mancano nove giornate al termine del campionato inglese e la classifica assume sempre più quadro ben chiaro. Il Manchester City vola verso il titolo nazionale. Lo United per il secondo anno consecutivo concorrerà anche per la Champions League. Liverpool e Tottenham provano la rimonta disperata e attaccano il Chelsea di Tuchel, che ha letteralmente cambiato passo da quando è andato via Frank Lampard.

Ed è proprio con l’ex tecnico dei Blues che è arrivata l’ultima sconfitta in Premier League, la quale risale a gennaio contro il Leicester. L’allenatore tedesco ha dato fiducia ai suoi ragazzi, ma soprattutto ha rimesso al centro del progetto un calciatore chiave, che sta facendo la fortuna del club e della Nazionale italiana. Non a caso, per il rapporto CIES è proprio il centrocampista azzurro ad esser il migliore giocatore del primo trimestre 2021 in Premier League.

Leggi anche >>> Polonia, si ferma un big: l’infortunio e l’esito degli esami creano apprensione



Premier League, Jorginho meglio di Ruben Dias e Kane: la classifica del CIES

Lo studio del portale CIES Football Observatory, ha analizzato i calciatori in Premier League tenendo conto di sei specifiche aree: tiro, dribbling, recuperi palla, contrasti, passaggi, creazione di occasioni. Secondo questi dati, Jorginho risulta il miglior calciatore del campionato inglese da gennaio a marzo 2021. Il suo indice è 89.5, al pari di Lewandowski (miglior giocatore in Bundesliga). Meglio di loro due, solo Lionel Messi (92.5 su 100).

Dunque, secondo questo rapporto, il centrocampista della Nazionale italiana è considerato il terzo miglior giocatore in Europa, nonché il migliore in Inghilterra e primo tra gli azzurri. Di seguito la classifica completa tra i migliori 10 atleti della Premier League per squadra:

1. Jorginho (Chelsea)

2. Ruben Dias (Manchester City)

3. Wilfred Ndidi (Leicester)

4. Luke Shaw (Manchester United)

5. Harry Kane (Tottenham)

6. Thiago (Liverpool)

7. Granit Xhaka (Arsenal)

8. Pascal Gross (Brighton)

9. Ruben Neves (Wolverampthon)

10. Raphinha (Leeds)