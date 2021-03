Napoli, buone notizie da Osimhen: torna al gol con la Nigeria – VIDEO

Osimhen lancia un messaggio ai tifosi del Napoli: gol con la Nigeria per un rush finale da protagonista.

Victor Osimhen torna subito protagonista con la Nigeria e manda un messaggio al Napoli. E’ sua la prima rete della Nigeria con il Lesotho. La nazionale, impegnata nella African Nations Cup, ha sbloccato il match grazie all’attaccante, ben imbeccato da Iheanacho. Una rete di rapina, velocità e qualità, che sono le caratteristiche intraviste da Giuntoli prima del passaggio ai partenopei. La sua ultima rete in Serie A risale alla vittoria di inizio marzo contro il Bologna, e il suo bottino non ha del tutto convinto il club.

Fra infortuni, e una stagione sfortunata, l’attaccante è riuscito a mettere insieme solo 3 marcature in 13 presenze nella sua esperienza a Napoli. La rete con la Nigeria però dimostra uno stato di forma ottimale dell’attaccante che vuole tornare protagonista nel finale di stagione.

Uno scatto repentino e un tocco di grande qualità a superare il portiere avversario, bruciato dall’azione personale del calciatore. Osimhen scaccia via una crisi iniziata proprio in Nigeria e torna a festeggiare con la maglia della nazionale. Una buona notizia per Gattuso e per il Napoli.

Leggi anche: Napoli, infortunio per Ospina: l’esito degli esami e le partite che salterà

Osimhen, il gol con la Nigeria per tornare protagonista al Napoli – IL VIDEO

Diciannove presenze fra Serie A, Coppa Italia ed Europa. Poche per l’investimento fatto dal Napoli, e ancora meno le reti, solo 3. La stagione di Victor Osimhen non è stata esaltante, ma Napoli ha saputo attenderlo e lo coccola, convinta dalle sue qualità più che dal rendimento. L’ex Lille era partito bene in maglia partenopea, ma il suo andamento è stato condizionato da una serie di problemi infiniti. Con la Nigeria è arrivata però una rete che lo rilancia.

RIVEDI IL GOL DI OSIMHEN CON LA NIGERIA — clicca qui

Una gol di astuzia e rapidità messo a segno contro il Lesotho. Osimhen ha lasciato sul posto il diretto avversario su un lancio in profondità ed ha anticipato il portiere avversario con un tocco al volo. Una rete che esprime tutte le caratteristiche di un calciatore che vuole ripagare l’investimento e la fiducia del Napoli. Sabato i partenopei riceveranno la visita del Crotone fra le mura amiche e sarà l’occasione giusta per ritrovare una rete con la maglia azzurra. Lo spera Gattuso, che nella corsa per l’Europa che conta ha bisogno del migliore Osimhen.