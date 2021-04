Ronaldo, Pirlo, Bernardeschi, la furia dei tifosi: “Tutti via”

La Juventus è nel mirino dei tifosi che sui social attaccano i calciatori: nel mirino Ronaldo e Bernardeschi ma anche Pirlo. E la Curva Sud dal suo profilo lancia un messaggio che non ammette repliche.

Ronaldo, Pirlo e Bernardeschi. Tutti nel mirino dei tifosi dopo l’ennesimo pareggio della Juventus. Un solo punto nel derby, che per storia, calore, rivalità, ha una cassa di risonanza inevitabilmente più ampia. La reazione tanto attesa non è arrivata, e la stagione rischia di diventare un thriller in chiave Champions, con una soluzione che potrebbe arrivare solo nelle ultime giornate. E’ troppo per la squadra di Ronaldo e di De Ligt. Calciatori giunti a Torino per lanciare l’assalto all’Europa e che rischiano, soprattutto nel caso di Cr7, di salutare senza aver centrato la qualificazione.

I tifosi non ci stanno, ed hanno nel mirino Pirlo e Ronaldo, ma soprattutto Bernardeschi. E’ il calciatore più bersagliato dopo la simulazione nel finale concitato del derby. Al portoghese è invece contestata una stagione che non lo ha visto protagonista nei match importanti. Sul tecnico i commenti negativi si sprecano, e c’è chi invoca un cambio immediato, per provare a riportare in panchina Max Allegri.

La classifica non sorride infatti ad una Juventus che saluta definitivamente la corsa allo Scudetto e che ora dovrà lottare per assicurarsi la qualificazione in Champions. Fra pochi giorni c’è il recupero con il Napoli, che potrebbe essere decisivo per Pirlo. E intanto anche la tifoseria organizzata manifesta il disappunto con un messaggio inequivocabile.

Juve, non solo Ronaldo, Bernardeschi e Pirlo: i tifosi non risparmiano nessuno e il messaggio è netto

Una foto postata alla fine del derby che riprende una vecchia immagine della Curva ed un messaggio netto. “Di spalle, per una squadra senza pxxxe”. E via a seguire con una serie di commenti che fotografano il momento dei bianconeri. Il post della “CurvaSudJuventus1987” non lascia spazio all’immaginazione. C’è poco da salvare infatti nel percorso della squadra di Pirlo, nel mirino insieme a Ronaldo, Bernardeschi e anche Kulusevski.

L’invito sui social è invece diretto ad Agnelli. I tifosi chiedono a gran voce un cambio alla guida tecnica ed una rifondazione che possa riportare la mentalità vincente. Quella che è mancata in questa dura annata, ed è stata il segreto nei 9 scudetti vinti.

Nel mirino oltre a Pirlo e Ronaldo però finiscono anche Bernardeschi e Kulusevski. Si salvano solo Cuadrado e Chiesa per i sostenitori bianconeri che puntano sui due esterni. I silenzi di Agnelli sono il presagio di una rivoluzione che potrebbe prendere il via in estate. E intanto sembra che il numero 1 del club abbia manifestato tutta la sua rabbia nei confronti dei calciatori presenti alla “cena di McKennie“.