Incontro Agnelli Allegri: c’è l’indizio per il futuro della Juve

Incontro Agnelli Allegri: la Juventus ha già in mente il dopo Pirlo e il presidente vuole fare in fretta.

Ricostruire, rifondare dalle basi, cambiare volto alla Juventus. Andrea Agnelli non ha dubbi sulle mosse per il club, che intanto ragiona su due binari paralleli. Il primo è legato alla qualificazione in Champions, il secondo al dopo Pirlo, che ormai sembra destinato a dire addio. I segnali sono preoccupanti. La Juventus ha perso l’identità vincente, seguendo forse di più il lato economico che quello tecnico. Nel mirino c’è il rendimento di Ronaldo, ma forse il Agnelli paga di più ciò che è seguito all’affare con Cr7. Il club non ha saputo scegliere i tasselli giusti in mediana, e non è stato in grado di colmare i buchi in rosa. L’esempio lampante è nello schieramento tattico nel derby.

A centrocampo Pirlo ha preferito Danilo a Rabiot e Ramsey, ed è un chiara indicazione che svela gli errori del mercato e il valore di alcune pedine, non adeguate al compito. Anche i segnali in arrivo da Milano creano apprensione. Conte e Marotta non sono solo pronti a detronizzare la Juve dopo tanti anni, ma hanno le carte per aprire un ciclo. Da Lautaro ad Hakimi, passando per Barella, Bastoni e Lukaku, la rosa nerazzurra ha un valore futuro di grande spessore. Economico e tecnico.

Ecco perché il presidente della Vecchia Signora vuole gettare le basi per la rincorsa. Il Giornale racconta di un incontro Agnelli Allegri, e svela di dettagli di quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno.

Incontro Agnelli Allegri, la Juventus ha fretta: i dettagli

Incontro Agnelli Allegri è già una frase che risolleva i tifosi della Juventus. L’allenatore non ha mai smesso di seguire una squadra che gli ha dato molto e alla quale ha regalato grandi vittorie. Il Giornale, in edicola oggi, svela un clamoroso retroscena che potrebbe lanciare la volata per il tecnico livornese. Pare infatti che l’allenatore sia stato ospite del presidente nella villa a Forte dei Marmi.

I due avrebbero visto insieme il derby di Torino, e dietro potrebbe esserci la volontà del club di riallacciare i rapporti con un tecnico esperto, che di certo non direbbe no ad una nuova avventura. L’incontro Agnelli Allegri inevitabilmente diventa un contatto pesante in chiave mercato, e rende ancora più spinoso il cammino di Andrea Pirlo. La notizia infatti non fa altro che creare ulteriori difficoltà all’ex centrocampista, e testimonia forse uno strappo consumato, che potrebbe presto trasformarsi in un “ritorno al passato” auspicato dai tifosi.

La rosa per l’eventuale sostituzione non è larghissima e si arricchisce di novità importanti. Zidane non è infatti certo di lasciare il Real Madrid, e Simone Inzaghi nelle prossime ore potrebbe incontrare Lotito per mettere nero su bianco il rinnovo. Resta solo un nome che scalda il cuore dei tifosi. Ed è lo stesso che stuzzica il presidente bianconero.