Simone Inzaghi e il Napoli, contatto: De Laurentiis vuole convincerlo

Simone Inzaghi sarebbe il prescelto per De Laurentiis che prova a portarlo al Napoli. Si accende il giro delle panchine e si arricchisce di particolari interessanti.

Il Napoli ha messo Simone Inzaghi in cima alla lista dei desideri. La crescita della squadra di Gattuso non è servita a fargli guadagnare una conferma che appare tutt’altro che scontata. De Laurentiis ha scelto, e sarebbe pronto ad offrire la panchina al tecnico della Lazio. La lista è pronta, e sono in lizza anche Filippo Inzaghi, Italiano e De Zerbi oltre a Sarri, che è una suggestione accattivante. Pare però che l’allenatore della Lazio sia il primo obiettivo per la prossima stagione, e la vicenda si arricchisce di particolari affascinanti.

Un discorso favorito da un rinnovo con Lotito che tarda ad arrivare. Simone Inzaghi non lascerebbe la Lazio, ma dopo tanti anni alla guida dei biancocelesti potrebbe essere alla ricerca di una nuova avventura. Le frizioni fra il presidente e il padre del tecnico, che recentemente ha detto la sua sul capitolo rinnovo, non aiutano inoltre a districare una matassa che si intreccia sempre di più.

Ecco perché è arrivata la zampata di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe provato il blitz per convincerlo a scegliere Napoli. Una trattativa segreta, raccontata però dal Corriere dello Sport che ha svelato alcuni particolari. C’è il contatto, e prima viene la Lazio per Simone Inzaghi, che in caso di ulteriori problemi con Lotito, non disdegnerebbe una missione a Napoli.

Simone Inzaghi è il prescelto per il Napoli: il club partenopeo ha pronto il blitz di mercato

I dettagli svelano quanto De Laurentiis sia deciso a portare Simone Inzaghi a Napoli. Il calcio espresso dal tecnico della Lazio ha convinto proprio tutti, e in azzurro avrebbe anche gli uomini giusti per riportare in alto la squadra. Pare infatti che il presidente abbia già telefonato all’allenatore dei biancocelesti, per convincerlo ad accettare la destinazione. L’obiettivo di Inzaghi è infatti chiaro. La sua scelta resta la Lazio, ma le condizioni per rinnovare un rapporto vincente sono molte. In primis lo staff tecnico, e poi l’aspetto economico che non è da tralasciare, e la possibilità di cercare pedine affidabili dopo l’ultimo mercato che non ha prodotto grossi scossoni.

Se i paletti fissati dal tecnico dovessero saltare, la destinazione Napoli sarebbe gradita per Simone Inzaghi. La sua risposta, afferma il Corriere dello Sport è stata provvisoria. Le parti si riaggiorneranno solo dopo un incontro fra l’allenatore e Lotito, che potrebbe chiudere immediatamente i discorsi con un rinnovo o aprire le porte ad un addio.

In quel caso De Laurentiis sarebbe pronto ad affondare il colpo, ma sono tanti i club che hanno messo nel mirino Inzaghi. Pirlo al momento sembra infatti confermato, ma anche alla Continassa il nome continua a circolare con insistenza, e le chiamate potrebbero arrivare anche dalla Juventus.