Serie A, quando un gol vale tre punti: la classifica dei bomber decisivi

La Serie A è piena di attaccanti di grande livello, ma questi si contraddistinguono per la capacità di segnare gol decisivi: la classifica dei bomber dalle reti pesanti in campionato.

Gli attaccanti della Serie A sono inferiori a pochi altri. Il nostro campionato vanta grandi calciatori, italiani o stranieri, che si contraddistinguono per l’elevato tasso tecnico. Finora sono stati segnati 868 gol in 29 giornate di campionato. Circa 3 a partita. Numeri importanti che sottolineano il cambio di mentalità calcistica in Italia. Non è più il Paese dove le squadre pensano a prenderne uno di meno. Bisogna farne uno in più degli avversari.

Nella classifica dei bomber di Serie A che hanno segnato più gol decisivi non potevano mancare i migliori attaccanti dei primi club del campionato. Ecco chi ha siglato più marcature importanti in stagione.

Leggi anche >>> Lega Serie A, Dal Pino vicino all’addio: i perché della vicenda



Serie A, Lukaku l’attaccante più decisivo: Immobile sorpassato di un gol

L’attaccante della Serie A con più gol decisivi è Romelu Lukaku. Il belga ha messo a segno 20 reti in Serie A, ma ben 8 di queste sono state determinanti per la conquista dei tre punti. In sostanza, secondo i dati Transfermarkt, 24 punti dell’Inter arrivano dai piedi di Lukaku. Con il gol segnato in Bologna-Inter ha appena superato Ciro Immobile, secondo di questa speciale classifica. Il centravanti della Lazio ha messo in cassaforte 7 gamewinner, uno in più a Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic. Seguono a ruota Luis Muriel e Dusan Vlahovic con cinque reti pesanti a testa.

Particolare, invece, il dato su Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro ha fatto centro 14 volte, ma solo 4 dei suoi gol sono stati utili ai fini dei tre punti. Al pari di Antonin Barak, centrocampista dell’Hellas Verona con 7 reti totali. Chiudono la top ten dei gol decisivi in Serie A Domenico Berardi e Jordan Veretout, fermi a 3 gamewinner a testa.

La classifica dei gamewinner:

1 – Lukaku 8

2- Immobile 7

3- Cristiano Ronaldo 6

4- Ibrahimovic 6

5- Muriel 5

6- Vlahovic 5

7- Insigne 4

8- Barak 4

9 – Berardi 3

10- Veretout 3