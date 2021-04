“L’Inter è brutta”, Conte risponde a modo: replica social – VIDEO

Conte replica a chi lo accusa di guidare una squadra brutta da vedere: l’allenatore posta il video dell’azione che ha portato in vantaggio l’Inter con un commento sarcastico.

Brutta o meno, l’Inter di Antonio Conte si appresta a festeggiare lo scudetto, e l’allenatore gongola. Lo hanno accusato di guidare una squadra che pensa solo ai risultati e meno al bel gioco. Lui se ne infischia, come del resto farebbero molti allenatori che cercano la qualità, ma sono costretti ad inseguire. Il tecnico dopo un lungo silenzio ha deciso di rispondere via social. Solo 3 cifre: 4-2-4, con un cuore. Questo il messaggio di Conte, che accompagna la rete del vantaggio dell’Inter, tutt’altro che brutta.

Undici passaggi, moti dei quali di prima intenzione. Una serie di cambi di posizione per far muovere gli avversari e poi un lancio lungo per spezzare in due il Sassuolo. Young raccoglie palla per e serve Lukaku che dopo aver iniziato la manovra la chiude al termine di uno scatto di 40 metri. Geometria, qualità e potenza. Per niente brutta l’Inter di Conte in occasione del gol. Il suo post incassa i commenti ironici dei tifosi nerazzurri, fra cui uno che arriva da un super tifoso Vip.

“Proprio brutta l’Inter”, la risposta di un super Vip ad Antonio Conte

Si diverte Antonio Conte, ed è anche lecito dopo lunghi mesi di silenzio. Ha tenuto duro quando l’Inter rincorreva, non ha risentito della crisi societaria e dei rumors su un progetto traballante. In 90 giorni ha cambiato volto alla sua Inter Antonio Conte, e la ha resa vincente, e neanche troppo brutta. La rete di Lukaku è un manifesto di gioco collettivo, contro un Sassuolo un po’ sulle gambe ma comunque sorpreso da una serie di tocchi di grande livello.

E i sostenitori nerazzurri si sono divertiti insieme al tecnico, commentando il suo post su Instagram. Fra le tante risposte è arrivata anche quella di Alessandro Cattelan, primo tifoso della Beneamata. “Madonna come giochiamo male, che brutta l’Inter”, è il messaggio chiaramente ironico dello showman, che ha sottolineato la grande azione orchestrata dall’11 di Conte.

Bella o brutta, ai tifosi poco importa, perché l’Inter è giunta alla volata finale con un vantaggio netto, costruito dai giocatori scelti dal condottiero in panchina. Se l’allenatore riuscirà a renderla ancora più splendente, i nerazzurri avrebbero tutte le carte in regola per aprire un ciclo vincente.