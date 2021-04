C’è aria di rivoluzione in casa Sampdoria: Ferrero ha voglia di cambiare e Ranieri potrebbe essere sostituito da Dejan Stankovic.

Non basterà forse una salvezza conquistata in largo anticipo a Claudio Ranieri per tenersi stretta la panchina della Sampdoria. Il tecnico romano è sinonimo di regolarità, ma dopo un’esperienza che ha regalato ai blucerchiati solidità, Ferrero sarebbe pronto ad alzare l’asticella. Stanco di qualche campionato anonimo, il presidente vorrebbe tentare di creare un progetto tutto nuovo, con un allenatore da lanciare in Italia. Anzi, da rilanciare. Pare infatti che la Sampdoria sia decisa a puntare su Dejan Stankovic, che prenderebbe il posto di Claudio Ranieri.

La situazione sul rinnovo del tecnico è infatti in fase di stallo, e le voci di un nuovo accordo, spesso sbandierate, si sono placate. Ferrero ha fiutato la possibilità di riportare in Serie A il campione che ha fatto incette di titoli con la Lazio e l’Inter, e sarebbe rimasto folgorato dal match in cui la Stella Rossa ha creato molte difficoltà al Milan.

Ci sarebbe stato addirittura un incontro fra gli emissari della Sampdoria e Stankovic, mentre Ranieri attende invano una chiamata che potrebbe non arrivare. Il nome del serbo scalda il cuore dei tifosi, e l’eventualità di un cambio in panchina rivoluzionerebbe drasticamente i piani dei blucerchiati, decisi ad inserire calciatori giovani in squadra per un progetto tutto nuovo.

La bomba che scuote l’ambiente blucerchiato l’ha lanciata il “Secolo XIX”, che svela i dettagli di un incontro già avvenuto. Mentre Ranieri non ha ancora ricevuto novità sul suo futuro, Ferrero a Roma avrebbe già parlato con Stankovic, che a questo punto diventa un serio candidato per la panchina della Sampdoria. Un colpo di scena che rischia di chiudere un capitolo di certo importante per il club, ma mai forse destinato a decollare con il tecnico romano.

Ferrero sarebbe pronto a cambiare e oltre al nome del serbo, farebbe carte false per chiudere con Italiano, che però è in corsa anche per una poltrona a Napoli. L’impressione è quindi che l’esperienza di Ranieri sia destinata a chiudersi quest’anno, e le prestazioni della Stella Rossa fanno di Stankovic il candidato numero uno per la Sampdoria. Nell’incontro il presidente e il tecnico avrebbero discusso di un’eventuale approdo in Liguria di un allenatore preparato, che ha avuto grandi maestri e che sa motivare i calciatori.

Lo ha mostrato contro il Milan e anche nei numeri in Serbia. La Stella rossa viaggia ad un ritmo incessante e in 30 partite ha messo insieme 28 successi e 2 pareggi. Stankovic è imbattuto e si prepara a festeggiare un titolo costruito su numeri incredibili. La sua squadra viaggia al ritmo di quasi 3 gol a partita ed ha incassato solo 13 reti in 30 incontri disputati. La Serie A è un’altra storia, ma il suo gioco convince, e avrebbe folgorato Ferrero, pronto ad un clamoroso ribaltone.