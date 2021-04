Mercato Juventus, arriva la proposta dall’Atletico: ma decide l’Atalanta

Clamorosa indiscrezione di mercato dalla Spagna: l’Atletico avrebbe pronta una proposta con uno scambio per la Juventus, che però dovrà ragionare con l’Atalanta.

El Cholo Simeone è a caccia di nuovi innesti, e come spesso accade guarda con attenzione in Serie A. Dalla Spagna arriva la notizia di uno scambio di mercato che potrebbe coinvolgere Atletico e Juventus, ma anche l’Atalanta. Un affare a tre, che ha bisogno degli incastri giusti, ma che potrebbe anche risultare molto interessante per i bianconeri. A Paratici verrebbe offerta una pedina per arrivare ad un difensore. Si tratta di Cristian Romero, che ha però una situazione contrattuale non proprio semplice da gestire.

La Juventus lo ha ceduto all’Atalanta, che ha la possibilità di riscattarlo per 20 milioni tagliando di fatto fuori l’Atletico da ogni offerta sul mercato. La cifra non è per niente bassa, perché la somma pattuita è uno sforzo importante per il club di Percassi. La stagione dell’argentino però ha convinto tutti, e Gasperini ha già confessato di voler mantenere in rosa i calciatori pronti e che il club non cederà alle “razzie” dei top club.

Qualora la Dea decidesse di cederlo avrebbe comunque la fila delle pretendenti, alla quale si aggiunge l’Atletico che ragiona anche con la Juventus. Sarebbe pronto uno scambio clamoroso, almeno sono queste le indicazioni in arrivo dalla Spagna.

Mercato, l’Atletico vuole Romero e propone uno scambio alla Juventus: a decidere però sarà l’Atalanta

Atletico, Juventus ed Atalanta al centro quindi di una notizia di mercato che arriva dalla Spagna. Fichajes.net racconta di una lista consegnata da Simeone alla dirigenza dei Colchoneros, che in difesa potrebbero puntare su Romero. L’affare fra Atalanta e Juventus è chiaro, e le mosse sul mercato passeranno forzatamente dall’Atalanta, che con 20 milioni può chiudere i conti ed estromettere i bianconeri da ogni ragionamento.

A quel punto sarebbe inutile bussare al club di Agnelli, che intanto incassa una proposta di scambio interessante. Pare infatti che l’Atletico Madrid abbia messo sul tavolo il cartellino di Ángel Correa, più 10 milioni. Una proposta allettante, perché il calciatore, mai del tutto esploso con i biancorossi, resta comunque un elemento di grande talento, capace di giocare su tutto il fronte d’attacco.

In questa stagione, nella Liga, ha messo insieme 4 gol e 6 assist in 29 presenze. Non un grande bottino per un giocatore offensivo, che però resta un nazionale argentino ed un elemento dalle grandi qualità tecniche, forse mai del tutto espresse appieno. L’offerta resta quindi interessante, ma fra l’Atletico e la Juventus c’è l’Atalanta, che con 20 milioni chiuderebbe ogni possibile richiesta di mercato per i bianconeri. E dopo una stagione così di alto livello, l’impressione è che Romero sarà a breve riscattato dai Percassi.