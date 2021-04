Morte principe Filippo, il lutto della Premier: “Tristezza infinita”

Premier League in lutto per la morte del principe Filippo: i club hanno voluto ricordare il marito della Regina Elisabetta.

La morte del principe Filippo scuote il Regno Unito, e tanti club hanno preso parte al dolore della Royal Family. Il duca di Edimburgo si è spento a 99 anni, e l’annuncio è arrivato da Buckingham Palace. “E’ con grande dispiacere che sua Maestà la Regina ha annunciato la morte dell’amato marito, sua altezza reale il principe Filippo, duca di Edimburgo”. Un messaggio secco per svelare al regno il decesso avvenuto nel castello di Windsor.

Filippo avrebbe compiuto 100 anni a giugno, ed è stato ricordato dai club della Premier League, che hanno affidato ai social il cordoglio per la morte del principe. In passato molti club fecero visita a Buckingham Palace. In particolare l’Arsenal, in un colloquio fra i reali e l’allora allenatore Arséne Wenger. Messaggi in arrivo quindi da tutto il Regno Unito. In particolare anche dall’Hibernian, squadra di Edimburgo di cui il principe Filippo era duca. La Premier League e tutte le altre leghe hanno espresso tutto il dolore per la perdita del marito della regina.

Leggi anche: Risultati Europa League: Roma batte Ajax, l’Arsenal trema. Ok United

La Premier e le leghe del Regno Unito addolorate per la morte del Principe Filippo: i messaggi social

Il Chelsea è stato il primo club a rilasciare una nota sul profilo Twitter, sottolineando il dolore della squadra della Premier League per la morte del principe Filippo Duca di Edimburgo. Anche il Manchester City con una messaggio social ha voluto “estendere le più sincere condoglianze alla Royal Family”.

Manchester City extends its sincere condolences to the Royal Family following the sad news that His Royal Highness Prince Philip, Duke of Edinburgh has passed away at the age of 99. — Manchester City (@ManCity) April 9, 2021

Everyone at Chelsea FC is saddened to learn of the passing of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. Our thoughts are with Her Majesty the Queen and the Royal Family. — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 9, 2021

Anche il Manchester United ha voluto salutare il principe con un messaggio in cui si vede il duca di Edimburgo stringere la mano a Matt Busby, storico e indimenticato tecnico dei Red Devils, tra l’altro nato in Scozia. E sempre dalla città di cui Filippo era Duca, arriva il messaggio degli Hibernians. “Siamo addolorati per la perdita del principe, che ha sempre avuto una meravigliosa affinità con la nostra città”.

Everyone at Hibernian Football Club is saddened to learn of the passing of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh, who had such a wonderful affinity with our city. Our thoughts are with Her Majesty the Queen and all the Royal Family. https://t.co/K94AWI8Uuq — Hibernian Football Club (@HibernianFC) April 9, 2021

Everyone at Manchester United is saddened by the passing of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. We extend our sympathies to Her Majesty The Queen and the Royal Family at this difficult time. https://t.co/NNqDETQggm pic.twitter.com/nJMXOoVHLJ — Manchester United (@ManUtd) April 9, 2021

Tutti i club di Premier League hanno voluto sottolineare il dolore per la morte del principe Filippo. L’Aston Villa ha immediatamente commentato la notizia, così come il West Ham, squadra che è sempre stata nelle simpatie della Regina Elisabetta. Cordoglio anche da parte dei Rangers di Glasgow, e dal Cardiff Fc. In ogni angolo del Regno Unito e anche nel calcio si piange la scomparsa del Duca di Edimburgo. Si attende di capire quindi se la Premier e il calcio nel Regno Unito si fermeranno per onorare la morte del principe Filippo.

Everyone at West Ham United has been left deeply saddened by Prince Philip’s passing and would like to express sincere condolences to Her Majesty Queen Elizabeth II and the Royal Family at this time.https://t.co/ST0qCAIOpI — West Ham United (@WestHam) April 9, 2021