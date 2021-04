10 aprile 1910 nasce Helenio Herrera: il mago della grande Inter

Il mago Herrera, l’Inter e le coppe dei campioni conquistate. I nerazzurri sul tetto del mondo ed una storia infinita.

Helenio Herrera nasce a Buenos Aire il 10 aprile del 1910, naturalizzato francese, giocherà a calcio nel ruolo da difensore, ma non è per questo che lo si ricorda, e lo si celebra ogni volta. E in panchina che Herrera trova la sua dimensione, la sua massima espressione, le sue incredibili qualità ed abilità tattiche. Sotto la sua guida, l’Inter divenne grande, la prima presidenza Moratti, le coppe dei campioni e i nerazzurri sul tetto del mondo.

Sarti; Burgnich, Facchetti; Bedin, Guarneri, Picchi; Jair; Mazzola, Milani , Suárez, Corso. La grande Inter. Per tutti, la storia del calcio, una litania calcistica che è storia del pallone, la memoria obbligatoria di chi ha scritto la storia del calcio. Helenio Herrera era tutto questo. La cronaca sportiva, calcistica, rimasta impressa negli occhi e nella testa di chi ha amato questo gioco e di chi ha sostenuto senza sosta la maglia nerazzurra.

10 aprile 1910 nasce Helenio Herrera: l’Inter Facchetti e le coppe sollevate al cielo

Helenio Herrera, ha gettato le basi per ciò che è stato, anche in Italia, il calcio moderno. Le vittorie della sua Inter in Coppa dei Campioni, le stagioni alla guida del Barcellona, della nazionale spagnola. L’Inter di Angelo Moratti saliva sul tetto del mondo, e da quell’Inter nasceva il sogno di suo figlio Massimo. Sua l’avventura interista dagli anni novanta fino alla fine della storia della famiglia milanese alla guida della società nerazzurra.

Herrera e l’Inter, scrivono la storia che arriva fino al 2010, quando la stessa Inter, con in panchina Josè Mourinho ed in tribuna Massimo Moratti, solleverà al cielo di Madrid la Coppa dei Campioni, nel frattempo diventata Champions League. Capitano, Javier Zanetti, argentino, nato a Buenos Aires, proprio come Herrera. Il cerchio è chiuso. Il mago, quello che per tutti era Herrera, ha regalato calcio, successi e sogni, all’Inter e all’Italia calcistica.