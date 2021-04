Bayern Monaco in emergenza: Müller chiede aiuto ad un “vecchio amico”

Curioso siparietto fra Thomas Müller ed compagno di squadra in passato al Bayern Monaco. Il tweet che ha acceso i ricordi e i sogni dei tifosi.

Alcuni legami restano forti. Cementati da storie di squadre imbattibili e da avventure condivise che si trasformano in titoli. Arjen Robben ha fatto la storia del Bayern Monaco, in tandem con Müller e altri calciatori che hanno scritto un’epoca dei tedeschi. In 10 anni l’olandese ha vinto tutto con i bavaresi, e dopo una pausa è tornato in campo in patria con il Groningen. Il calciatore si è subito infortunato, ma ha giocato 12 minuti nell’ultimo match, e lo spezzone di partita nel derby contro l’Heerenveen è stato sottolineato da Thomas Müller, che lo ha invitato a ripensare al Bayern.

Un botta e risposta che ha fatto sorridere i tifosi. In tanti hanno ancora negli occhi una coppia dal talento infinito. Robben fu infatti prelevato nel 2009 dal Real Madrid, e nello stesso anno Müller faceva il salto di qualità, passando dalle giovanili alla prima squadra del Bayern. Da quel momento in poi è iniziato lo spettacolo nella squadra bavarese, con i dribbling dell’olandese volante e l’incisività del tedesco, forse non bello da vedere in campo, ma tremendamente efficace.

Furono protagonisti dell’indimenticabile finale della Champions 2013-14. Robben fece un gol e un assist, e sfiorò il colpo del ko su un assist di Müller, in un Bayern imbattibile quell’anno. Ricordi ancora vivi quelli delle lacrime di Ribery e Lahm, della gioia Boateng e del gol di Mario Mandzukic. Müller avrà pensato a quei giorni nel rivolgere un invito all’ex compagno.

L’invito di Müller a Robben: “Ci serve aiuto al Bayern”

Tutto accade sotto un post di Sky SportDE, che ha sottolineato il ritorno in campo di Robben nel derby fra il Groeningen e l’Heerenveen. La risposta di Thomas Müller è immediata. Sotto la foto, l’ex compagno al Bayern risponde con un tweet che si trasforma in un curioso siparietto, che scatena l’ironia e la nostalgia dei tifosi.

“Sei tornato al momento giusto – scrive Muller pensando alla prossima partita del Bayern – ci servirebbe un jolly per Parigi”. La sua squadra è infatti sotto di un gol dopo il match d’andata, e contro il Psg dovrà tentare una impresa per provare a bissare l’incredibile cammino della passata stagione. A Müller sarà tornata in mente forse quella storica finale contro il Borussia, in cui insieme alzarono al cielo il titolo che cambia la carriera di ogni giocatore.