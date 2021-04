Euro 2021, l’Italia si tira fuori? Pronte le alternative

Per la disputa di Euro 2021 in Italia sono ore decisive. Gravina scrive a Draghi mentre il CTS chiede più tempo.

Ore decisive per Euro 2021. L’Italia dovrebbe ospitare all’Olimpico di Roma la partita inaugurale, in cui scenderanno in campo proprio l’Italia e la Turchia, ma al momento non ci sono buone notizie.

La UEFA ha rimandato la deadline per il ritorno dei tifosi allo stadio, nel torneo di giugno e luglio, al prossimo 19 aprile. Ciò nelle intenzioni di Ceferin dovrebbe poter garantire la progettazione di un piano per i supporter a Euro 2021, ma invece nel nostro paese siamo in alto mare. Per questo Gravina, presidente della FIGC ha scritto a Draghi, per chiedergli di adoperarsi in prima persona per confermare l’Olimpico di Roma come da patti stabiliti.

A rendere le cose più difficili, inoltre, ci si è messo anche il CTS (Comitato Tecnico Scientifico), che nella persona di Franco Locatelli, coordinatore del comitato, ha chiesto più tempo alla UEFA. Per lui, non si possono fare previsioni da qui a due mesi, cioè quando scatterà l’Europeo, quindi c’è bisogno di vedere e aspettare nelle decisioni.

Leggi anche >>> Euro 2021, UEFA vuole somministrare i vaccini ai giocatori: il piano

Leggi anche >>> Euro 2021, anche Bilbao verso il forfait: conflitto in Spagna

Euro 2021, chi al posto di Roma se non dovesse esserci

Il tempo passa, e inevitabilmente, la permanenza dell’Italia e dell’Olimpico per Euro 2021 si affievolisce. Al suo posto, per ospitare la partita inaugurale tra Italia e Turchia, si sono fatti avanti proprio i turchi, con Erdogan che garantisce la presenza di tifosi a Istanbul.

Del resto, già per la finale di Champions League di maggio, saranno presenti i supporter nello stadio Ataturk, quindi questo non è un problema per gli Europei. Inoltre, anche Putin si è reso disponibile a sostituire Roma con Mosca.

Ancora, ci sarebbe pure la disponibilità da parte di Orban e dell’Ungheria, con la partita inaugurale da disputare a Budapest. Infine, anche Londra potrebbe rientrare nel giro di alternative, vista la migliore situazione sanitaria dell’Inghilterra. Al momento, però, in vantaggio ci sarebbe la Turchia con Istanbul, visto che il paese è vicino all’Azerbaigian, la cui capitale Baku, ospiterà le altre partite del girone della nostra nazionale.

La presenza dell’Italia e dell’Olimpico di Roma a Euro 2021 è dunque a rischio. Tuttavia, non bisogna farsi prendere dalla fretta, ma stilare un ottimo piano per riportare i tifosi allo stadio. Perché, se la nostra capitale dovesse saltare, sarebbe una sconfitta ulteriore per tutto il sistema calcio italiano.