Milan, Kessié è lo stacanovista della squadra: ora il rinnovo

Kessié sta portando il Milan verso la Champions League. L’ivoriano gioca sempre e ha segnato più di tutti nel 2021.

Il Milan può sempre contare su Franck Kessié, il centrocampista ivoriano che ha giocato per ben 29 volte su 30 in Serie A, e sempre dal primo minuto. Inoltre, è stato sostituito solo 4 volte in campionato, numeri pazzeschi che ne fanno uno stacanovista.

A queste cifre, si aggiungono anche i 6 gol segnati da gennaio 2021 in avanti, che ne fanno il miglior realizzatore rossonero di questo anno. La presenza di Kessié per il Milan di Pioli, difatti, è fondamentale per continuare a lottare e tenersi stretto il secondo posto.

La vittoria di Parma, infatti, porta la firma dell’ivoriano, che ha segnato il 2-0 a fine primo tempo, che come tutti i gol allo scadere delle frazioni, possono mandare a tappeto la squadra avversaria.

Kessié, il contratto deve essere rinnovato

Per questa stagione, quindi, Kessié sta dando una grossa mano al Milan, ponendosi come uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Tuttavia, il suo contratto scade nel 2022, e per tenerselo stretto non c’è un minuto da perdere.

Maldini e gli altri dirigenti rossoneri, tuttavia, sono focalizzati sulle scadenze del prossimo giugno 2021, dei contratti con Donnarumma e Calhanoglu, difatti l’ivoriano è al momento trascurato. Ciò, anche perché l’incontro per discutere di un nuovo accordo ha visto le due parti, quelle di Kessié e del Milan, abbastanza lontane.

Il centrocampista, vorrebbe essere riconosciuto come uno dei migliori giocatori della rosa, il che è vero. Inoltre, così come per Calhanoglu, anche per l’ivoriano se Donnarumma prende 6 milioni o di più, ci dovrebbe essere un trattamento più unificato per i giocatori di livello del club rossonero. Insomma, non si può scegliere di alzare solo lo stipendio di un calciatore e non degli altri.

Kessié, dunque, sta disputando una grande stagione col Milan. Con Pioli, ha finalmente trovato la continuità di prestazioni e sta mostrando la sua grande qualità. Adesso, però, serve il rinnovo, perché altrimenti si rischia di perderlo o subito, oppure di rifare lo stesso teatrino che si sta vedendo con Donnarumma.