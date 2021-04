Covid, non ci sono 11 giocatori ma il Rionegro Aguilas scende in campo

Il Rionegro Aguilas, squadra colombiana, non è riuscita a arrivare a schierare 11 giocatori per via del Covid.

Il Covid-19 continua a rappresentare un enorme problema per le nostre vite e anche per il calcio. Addirittura, ha del clamoroso ciò che è successo in Colombia, nella Categoria Primera A, ovvero la massima serie calcistica del paese.

Il Rionegro Aguilas, difatti, è dovuto scendere in campo con soli 7 giocatori, e 2 di questi erano portieri. Ciò, appunto per via del Covid-19, ma anche per la cocciutaggine stupida della lega di calcio colombiana, che ha voluto per forza far disputare la partita.

Il Rionegro Aguilas, adesso, rischia di subire un’altra sconfitta nella prossima partita e può perdere la sua attuale posizione. Infatti, è arrivata la sconfitta per 3-0 e la squadra si trova al terz’ultimo posto della classifica del campionato colombiano, ma l’Once Caldas 19esimo, ha una partita in meno e può sopravanzarla.

Leggi anche >>> De Rossi ricoverato allo Spallanzani per Covid: le condizioni

Leggi anche >>> Pessina positivo al Covid: si allarga il cluster della nazionale

Rionegro Aguilas, l’orgoglio nella farsa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ESPN Colombia (@espncolombia)

La farsa messa in scena dalla lega colombiana, ha dell’incredibile, e si è conclusa anche prima del tempo. Infatti, il Rionegro Aguilas ha dovuto abbandonare il campo subendo il 3-0 a tavolino, dopo quello del campo, perché l’esterno di centrocampo Giovanny Martinez si è fermato per infortunio. Le regole del calcio, difatti, impongono la presenza di 7 giocatori in campo, non uno di meno.

Auspicabile dopo tutto ciò, che la FIFA intervenga così come la CONMEBOL del Sud America, e prenda seri provvedimenti nei confronti dei responsabili della lega colombiana, su tutti il presidente Fernando Jaramillo, che dovrebbe licenziarsi.

Ancora, è altrettanto auspicabile la ripetizione della partita, visto che rischia di essere compromettente per il Rionegro Aguilas, nella corsa agli introiti per la prossima stagione. Anche in Colombia, infatti, come in Europa, si assegnano soldi in base alla posizione finale in campionato

Quello che è certo, comunque, è l’orgoglio mostrato in questa farsa proprio dal club colombiano. Il Rionegro Aguilas, scendendo in campo con soli 7 uomini, ha compiuto un’impresa, dimostrando alla lega quanto sia stata stupida.