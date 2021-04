Il Barcellona sulle tracce di Alessio Romagnoli se parte Umtiti

Alessio Romagnoli entra nei radar del Barcellona in caso di partenza di Samuel Umtiti. L’indiscrezione arriva dalla Spagna.

Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona, cosi come quasi tutti i top club europei, starebbe già pensando alla prossima stagione. Una della questioni, tecniche, da chiarire riguarda Samuel Umtiti, ultimamente sempre meno utilizzato nella formazione titolare dal tecnico Koeman. Per questo, i catalani starebbero sondando il mercato dei difensori, monitorando con molto interesse il profilo di Alessio Romagnoli, difensore oggi in forza al Milan.

Se dovesse partire Umtiti, quindi, il Barcellona si ritroverebbe con una bella grana da gestire sul mercato. Ma non è soltanto Alessio Romagnoli ad interessare in casa blaugrana. Una rosa di calciatori seguiti dagli uomini di mercato, composta oltre che dal centrale italiano, da Lisandro Martinez, Marcos Senesi e Aïssa Mandi , sarebbe al vaglio dei vertici catalani. Il mercato, insomma, entra anticipatamente nel vivo.

Leggi anche >>> Foto di squadra Barcellona: Piqué a luci rosse, ma che gesto fai?

Leggi anche >>> Rinnovo Messi, Barcellona a un bivio: la richiesta della Pulce

Il Barcellona sulle tracce di Alessio Romagnoli: Pjanic altro caso spinoso

Ma in casa Barcellona non è solo la difesa ad essere sotto osservazione con il caso Umtiti che potrebbe portare all’acquisto di Alessio Romagnoli. A centrocampo, Pjanic, è ormai praticamente la quarta scelta del tecnico olandese Koeman. Il serbo non ha convinto, a dispetto del grande investimento fatto per portarlo in Spagna, nello scambio con Arthur con la Juventus.

Romagnoli al Barcellona, quindi, secondo le indiscrezioni di mercato, al posto di Umititi, e Pjanic che da Barcellona, potrebbe invece andare via, chissà per dove. Il serbo non è di certo l’ultimo dei centrocampisti ed una squadra dovrebbe trovarla abbastanza facilmente, ma resta l’ostacolo ingaggio che ad oggi si aggira sui 6 milioni all’anno. Il calciomercato, insomma, è già iniziato, i colpi cominciano a delinearsi, bisogna aspettare il momento giusto