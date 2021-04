Milan, c’è la fila per Romagnoli: sono 6 i club in lizza per il difensore

Il Milan dovrà riflettere sul futuro di Romagnoli, diviso fra il rinnovo e l’addio. Sono 6 i club pronti ad affondare il colpo.

Sono settimane caldissime in casa rossonera sul fronte rinnovi. Il Milan ha quasi chiuso il capitolo Ibrahimovic, e ragiona sul futuro di Donnarumma, Calhanoglu e Romagnoli. Il difensore ha avanzato richieste altissime per firmare un nuovo contratto col club, e intanto ascolta le richieste in arrivo. Una fila lunga, svelata dai portali spagnoli che fanno il punto sulla situazione. Romagnoli in stagione non ha brillato, ma nel 2018, al Milan, fu l’unico calciatore a non essere mai dribblato in una stagione insieme a Van Dijk, e resta un difensore di alto livello.

L’idea prelevarlo senza un grosso esborso diventa quindi allettante per i top club di mezza Europa, e anche in Italia, dove ci sarebbe una squadra disposta ad offrire un contratto importante. Riflette il Milan, che potrebbe chiudere il capitolo rinnovo con Romagnoli, ma che ragiona su una cifra molto alta. I 6 milioni chiesti dal difensore rappresentano un esborso pesante, soprattutto in questa fase, ma perderlo a zero sarebbe un rischio troppo elevato.

Romagnoli nel mirino dei top club: il Milan riflette sul rinnovo con il difensore

C’è la fila quindi per Alessio Romagnoli, che resta un obiettivo per i maggiori club europei. I tabloid spagnoli hanno stilato la lista delle squadre pronte ad offrire ponti d’oro al centrale rossonero, che vorrebbe prolungare il suo rapporto con il Milan, ma riflette sulle altre destinazioni. Fichajes.net parla di un forte interesse del Barcellona, che avrebbe puntato il nazionale italiano per sostituire Umtiti. In Inghilterra invece sono due le squadre pronte a proporre un contratto al centrale del Milan. Il Manchester United è da tempo in contatto con Raiola, che pare aver incassato anche una proposta dal Tottenham.

Dalla Francia invece arrivano rumors sull’interesse del Psg. Una trattativa possibile per un club che da anni guarda con interesse alla Serie A, e che proprio grazie ad uno zoccolo duro di italiani ha centrato la semifinale in Champions. Ci sarebbe anche il Borussia Dortmund, accostato dai tabloid tedeschi a Romagnoli, ma il calciatore non gradirebbe una destinazione in Bundesliga. E in Italia? Sogna la Lazio, forte della passione del difensore per i biancocelesti. Una trattativa difficile, che passerà prima dalla volontà del Milan. Se Maldini deciderà di accontentare il centrale, tutti i rumors verrebbero messi a tacere dalla volontà del calciatore di restare in rossonero. In alternativa la lista sarebbe piena, e non sono esclusi colpi di scena.