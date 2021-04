Real Madrid, indizio di mercato: blindato il top player

Il Real Madrid punta sui propri top player: la dirigenza trova l’intesa con il suo attaccante, il rinnovo è ad un passo.

Il Real Madrid è in piena lotta per la finale di Champions League e per il titolo della Liga. Pochi avrebbero scommesso sul club ad inizio stagione, quando le cose non stavano andando di certo verso il meglio. I Blancos hanno addirittura rischiato di non qualificarsi agli ottavi di Champions e solo grazie alla striscia di vittorie da inizio 2021 sono ritornati in corsa per il primo posto in campionato. Inoltre, la vittoria del Clasico ha aumentato speranze e aspettative per il rush finale.

Dunque, la rimonta nelle due competizioni è frutto della determinazione e delle qualità dei calciatori, che a questo punto hanno dimostrato ancora una volta il proprio valore. E se sembrava potessero esserci le possibilità per un clamoroso ritorno di Cristiano Ronaldo ai Galacticos, ora sembrano esser spazzate via. Ma anche i “nuovi mostri” Haaland-Mbappé potrebbero non rientrare più negli obiettivi societari. Dalla Spagna non hanno dubbi: il Real Madrid punta ancora su Karim Benzema. Il rinnovo del francese è ad un passo.

Leggi anche >>> Real Madrid, il valore della rosa è enorme: non contano solo i calciatori



Real Madrid-Benzema, intesa sul rinnovo: scaricati Mbappé e Haaland?

Il centravanti franco-algerino ha messo a segno 25 gol in 36 partite, un bottino importantissimo che ha fatto riflettere la dirigenza madrilena. Il suo contratto è in scadenza al 2022, e il prossimo dicembre compirà 34 anni. Non è un calciatore di primo pelo, ma non è neanche da considerare bollito. Segna ancora a raffica ed è decisivo. Per questa ragione, secondo il quotidiano spagnolo Marca, il Real Madrid avrebbe trovato l’intesa con Karim Benzema, per il rinnovo del contratto fino al 2023. Un anno in più che garantirà almeno per un’altra estate di trattenere il gioiellino e non cederlo ai top club. Il #9 sarà blindato e manca solo l’ufficialità.

Questo comporterà una scelta di mercato ben precisa. L’attaccante francese resterà il titolare e le piste che portano a Mbappé e ad Haaland potrebbero raffreddarsi, anche per una questioni di costi da sostenere. Stesso discorso per Cristiano Ronaldo. Florentino Perez non gradirebbe il ritorno del portoghese, il quale non rientrerebbe nei suoi piani. .