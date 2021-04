De Paul gol e record: entra nella storia dell’Udinese

Rodrigo de Paul con i due gol al Crotone supera un incredibile record ed entra di diritto nella storia dell’Udinese.

Ancora due gol per Rodrigo de Paul, che stabilisce un record ed è sempre di più nella storia dell’Udinese. Dal suo arrivo in bianconero, il calciatore pagato 3 milioni dal Valencia non ha mai smesso di essere decisivo. Con le sue giocate è stato centrale per tuti i tecnici passati dalla panchina friulana, che gli hanno affidato le chiavi del centrocampo. In 5 anni la sua valutazione è cresciuta fino ai 40 milioni chiesti dall’Udinese, che si gode un calciatore spesso in gol e ora pronto ad entrare nella storia del club grazie ad un nuovo record.

L’argentino ha infatti messo il suo marchio con una doppietta nel match con il Crotone, che per lui diventa una partita da ricordare. E’ l’ottavo in stagione con la maglia dell’Udinese, che intanto incassa una lunga serie di offerte per l’argentino e valuta le richieste sul mercato.

De Paul, gol da record al Crotone: 5 stagioni per diventare “il migliore”

I due gol messi a segno al Crotone da de Paul lo portano a quota 32 nella sua esperienza in Serie A. Una doppietta da record. Dal suo arrivo ad Udine, nell’agosto del 2016, nessuno ha segnato più di lui in campionato. Kevin Lasagna si è fermato a 30 reti, ma è un attaccante. De Paul invece è riuscito a superare la punta ora al Verona, diventando il miglior cannoniere dei friulani nelle ultime 5 stagioni.

Un dato che testimonia quanto de Paul sia un centrocampista completo. Capace di interdire, di suggerire per i compagni e di accelerare la manovra. Una mente della mediana che potrebbe essere all’ultima stagione nella squadra che lo ha lanciato e valorizzato. L’interesse di Juve e Inter è sempre forte, ma sul calciatore c’è anche il Liverpool, che non ha mai nascosto di poter offrire ai Pozzo la cifra richiesta.