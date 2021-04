Serie A, le incredibili statistiche di De Paul. Il più veloce però è un difensore

Le statistiche di Serie A premiano De Paul. L’azione di un difensore però stupisce per la velocità raggiunta. E Zapata…

I numeri e le statistiche non sono tutto nel calcio, ma alcune certificano la qualità dei calciatori di Serie A. Nell’ultima giornata impressionano i 13,308 chilometri percorsi da Brozovic, che danno il senso della compattezza e della voglia dell’Inter. Strani anche i dettagli forniti dalla Serie A nelle statistiche dei palloni recuperati. Ben 17 per Palomino, che fa il difensore, e 16 per Pavoletti, che fa della generosità la sua arma migliore a disposizione di Semplici.

Incredibili anche i numeri di Perin, capace di mettere i guantoni su ben 9 tiri, ma i numeri che impressionano maggiormente sono quelli di Rodrigo De Paul. Forse corre meno di Brozovic, ma per qualità non è secondo a nessuno. Nell’ultima gara dell’Udinese ha messo insieme 6 dribbling, che in un’epoca calcistica in cui nessuno salta più l’uomo, fanno dell’argentino un sicuro pezzo pregiato del prossimo mercato. Belotti è invece il calciatore più tartassato dagli avversari con 7 falli incassati, mentre le statistiche di Duvan Zapata fanno di lui uno dei calciatori più preziosi in Serie A.

Oltre ai gol nella vittoria con la Fiorentina, ha fatto registrare 6 tiri di cui 5 in porta, 10 tocchi in area avversaria e tanti chilometri percorsi per aiutare la Dea. Numeri impressionanti, ma fra le statistiche fornite dalla Serie A, quella più incredibile riguarda un difensore.

Statistiche Serie A: l’incredibile velocità di un difensore dello Spezia

Nei numeri forniti trova spazio una particolare graduatoria riservata ai calciatori più veloci. Figurano fra gli altri Chiesa e Osimhen, che fanno della rapidità la loro arma migliore, e ci sono anche altri specialisti come Toljan, Marusic e Faraoni. Il calciatore che ha fatto registrare il picco maggiore di velocità però è un difensore, e se lo gode Italiano. Oltre ad aver fornito un assist, Martin Erlic, centrale che lo Spezia pagò al Sassuolo una cifra irrisoria, ha fatto registrare numeri incredibili.

In uno scatto eseguito per recuperare un pallone ha toccato i 35,85 km/h. Un picco altissimo per un calciatore di 193 centimetri che fa della forza e della marcatura le sue armi migliori. I suoi numeri continuano ad alimentare i rumors di mercato. Piace al Milan, lo guarda con interesse la Roma, ma se lo gode lo Spezia, che in passato ha creduto fortemente nel gigante croato. Lo testimoniano i numeri, che certificano l’efficacia nel suo ruolo. Vederlo sfrecciare a quelle velocità però non se lo aspettava nessuno. Chapeau.