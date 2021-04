Simy come Aubameyang: la statistica non lascia dubbi

Ancora un gol per Simy: la statistica accosta il suo record a quello di Aubameyang, in una incredibile sequenza di reti.

Il Crotone è sempre più in fondo alla classifica, ma si gode un attaccante da record. E’ Nwankwo Simy, che con il diciassettesimo centro in Serie A entra di diritto nella storia della squadra ed è accostato ad Aubameyang. Una statistica incredibile quella del nigeriano, che è quarto nella classifica marcatori in Italia ed assume un valore importante sul mercato. La sua incredibile progressione è nata nel girone di ritorno, in cui il calciatore ha segnato con regolarità impressionante.

Non basterà forse ai pitagorici, che sono lontanissimi dal quart’ultimo posto in classifica. E’ sufficiente però per far accostare il nome di Simy a quello di Aubameyang, in uno score che rende maggiormente l’idea della stagione della punta nigeriana con la maglia del Crotone.

Simy all’inseguimento di Aubameyang: il record del calciatore del Crotone

Un gol e un palo quindi per Nwankwo Simy, che ha provato anche oggi con l’Udinese a trascinare il Crotone alla salvezza. Un compito sempre più complicato quello dei pitagorici, che restano all’ultimo posto in classifica. La diciassettesima rete in campionato regala a Simy un record che lo avvicina all’incredibile score di Aubameyang.

Contro l’Udinese, il nigeriano ha segnato per la settima giornata consecutiva, e in Europa, fra i calciatori africani, ci era riuscito solo l’attaccante in forza all’Arsenal. Era la stagione 2015, e la punta gabonese era al Borussia Dortmund. In Bundesliga fu in grado di arrivare addirittura a quota dieci partite consecutive con almeno una rete messa a segno, trascinando la sua squadra.

Simy è l’unico dal 2015 ad aver eguagliato quel record, e dopo aver battuto Oba Martins, tenterà di chiudere a quota 20, prima di una sessione di mercato che potrebbe prospettargli una nuova destinazione in Serie A.