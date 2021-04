Calciomercato Barcellona, rivoluzione in attacco: pronti due colpi

Il Barcellona è proiettato già al prossimo calciomercato e vuole costruire un attacco stellare: i due nuovi regali per Leo Messi.

La stagione del Barcellona è stata deludente sotto molti punti di vista e con la sconfitta nel Clasico la strada che porta al titolo è decisamente in salita. La recente vittoria della Copa del Rey è stata l’unica soddisfazione di un’annata da dimenticare, sia per questioni sportive che per quelle dirigenziali, visto lo scontro tra il capitano argentino e il presidente ad inizio stagione. Ma il nuovo numero uno blaugrana Joan Laporta vuole riportare l’entusiasmo tra i tifosi e vuole creare un nuovo ciclo vincente. Per farlo, bisognerà agire sul mercato e soprattutto rinnovare il contratto di Leo Messi.

Di recente, il presidente del club catalano ha commentato la situazione della Pulce, affermando che la negoziazione sia a buon punto. Ma il calciomercato del Barcellona non terminerà solo con il rinnovo di Messi, perché la dirigenza vuole costruire un attacco stellare e sono già pronti due innesti importanti per la prossima estate.

Leggi anche >>> Rinnovo Messi, il padre a Barcellona: annuncio



Calciomercato Barcellona, contatti con Depay e Aguero: due regali per Messi

A causa della crisi finanziaria, il Barça vuole assicurarsi grandi colpi di mercato a parametro zero. In questo modo, non dovrà versare soldi alle casse di altri club, ma si dovrà preoccupare solo dell’ingaggio del calciatore ed eventuali commissioni.

Secondo quanto riportato dal giornalista Oriol Domenech a OnzeTv3, circa un paio di settimane fa l’entourage di Memphis Depay avrebbe incontrato il dirigente del Barcellona Mateu Alemany per porre le basi per il trasferimento. L’attaccante olandese è in scadenza con il Lione e potrà legarsi con qualsiasi altra squadra a costo zero. Già nella scorsa finestra estiva è stato molto vicino all’approdo in Catalogna, ma ora l’affare può concretizzarsi. E non è tutto.

Infatti, secondo La Porteria, il Barça avrebbe intensificato i contatti con Sergio Aguero, che ha annunciato l’addio al Manchester City. L’attaccante argentino sarebbe pronto a ridursi lo stipendio per giocare assieme al suo compagno di Nazionale Lionel Messi e questa operazione potrebbe facilitare anche la trattativa del rinnovo del #10.