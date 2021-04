Calciomercato, Juve e Inter si sfidano per un big del Psg: c’è la conferma

Juve ed Inter si muovono sul calciomercato ed hanno messo nel mirino un big del Psg: arrivano conferme

Il caos Superlega non ha frenato Juve ed Inter, che si muovono a fari spenti sul calciomercato ed hanno messo nel mirino un calciatore del Psg. I problemi finanziari dei due club, venuti a galla con più forza nel tentativo di ampliare i ricavi con la Superlega, impongono scelte forzate. L’obiettivo è quindi di trovare calciatori già pronti a fare la differenza, o giovani da lanciare per alzare il livello tecnico e magari ragionare su plusvalenze future. Gli obiettivi sono tanti, ma la sensazione è che il prossimo mese sarà caldo su due fronti. Il primo è relativo alle cessioni per alleggerire i bilanci, e subito dopo saranno saranno chiuse le trattative in entrata.

A questo punto diventa necessario bloccare subito una serie di calciatori da mettere in stand-by in attesa delle risorse utili a chiudere gli affari. Proprio per questo il calciomercato non si riposa, e Inter e Juve avrebbero messo nel mirino un calciatore del Psg. La conferma arriva da un uomo di mercato, che non ha smentito la possibilità di un ritorno in Italia dell’ex giallorosso.

Calciomercato, Juve ed Inter bussano al Psg: nel mirino un calciatore della nazionale

Le conferme arrivano in una lunga intervista concessa da Antonio Rombola, agente ed operatore di mercato a “Il sussidiario”. Pare infatti che il Psg potrebbe aver incassato richieste di calciomercato da Juve ed Inter per Alessandro Florenzi. Lo ha affermato l’agente Fifa che apre ad una possibile trattativa.

“Il Psg non vorrebbe perdere il calciatore – ha affermato a Il sussidiario – ma l’Inter non ha mai smesso di interessarsi a Florenzi, che potrebbe finire in nerazzurro. Escludo un ritorno alla Roma, mentre non sarei sorpreso di un suo possibile approdo alla Juventus. Ci sono anche loro. C’è anche la possibilità che possa restare al Psg, ma so che anche in Spagna ci sono almeno due club che potrebbero provare a prelevarlo”.

Il rendimento di Florenzi sta convincendo Pochettino, che punta con continuità sull’esterno dell’Italia. A fine giugno però scadrà il prestito ai parigini, e la Roma dovrà trovare una collocazione a Florenzi, a meno di un cambio in panchina possibile. E dell’arrivo di un tecnico che creda in lui. Intanto però le voci sul suo futuro non si placano. Un laterale di spessore ed esperienza, da poco trentenne, da prelevare tramite scambi o per soli 15 milioni di euro, diventa una soluzione di altro profilo per molti club.