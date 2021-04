Fiorentina, novità sul futuro di Castrovilli: la decisione di Commisso

Rocco Commisso deve programmare il futuro della sua Fiorentina, la quale ha disputato una stagione sottotono: Gaetano Castrovilli rientra ancora nei piani della società, novità sul rinnovo.

La Fiorentina ha conquistato tre punti pesantissimi nell’ultimo match contro il Verona. Una vittoria che permette al club toscano di allontanarsi dalla zona retrocessione letteralmente ingolfata. Non è ancora arrivata la salvezza aritmetica e la prossima gara di campionato non sarà affatto semplice, ma a livello mentale si prepara da sé. Infatti, nel prossimo weekend, la Viola disputerà l’incontro con la Juventus e anche un pareggio potrebbe essere oro colato.

Nel frattempo, Rocco Commisso pensa al futuro di questa squadra, che non ha rispettato le aspettative, dopo un mercato estivo importante. Nell’agenda dei dirigenti della Fiorentina si tratterà anche del rinnovo di contratto di Gaetano Castrovilli, talento puro della rosa. Secondo la stampa italiana, ci sarebbero novità importanti a riguardo.

Fiorentina, Commisso blinda Castrovilli: pronto un nuovo contratto

Il centrocampista classe 1997 è partito a razzo in questa stagione, andando in gol 4 volte nelle prime cinque gare di campionato. Tuttavia, il suo rendimento è calato vistosamente, assieme a quello dei suoi compagni. Forse tra settembre ed ottobre ha anche sfiorato il sogno di essere convocato per i prossimi Europei, ormai andato in fumo. Castrovilli ha avrebbe avuto anche qualche problemino fisico, che l’avrebbe tormentato per la durata di tutto il campionato. Nonostante ciò, la Fiorentina vuole ripartire da lui, dal suo gioiello dalle grandi potenzialità: dal suo numero #10.

Infatti, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la società vorrebbe blindare il ragazzo e sottoporgli un nuovo contratto, che attualmente scade nel 2024. Gaetano Castrovilli potrebbe firmare il rinnovo con la Fiorentina nelle prossime settimane e dimostrare attaccamento a questa maglia che l’ha lanciato nel mondo dei grandi. Commisso crede in lui, la stella su cui puntare per il prossimo anno.