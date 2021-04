TN sta lavorando su un documentario che sarà trasmesso a breve e promette di svelare tutta la verità sulla morte di Maradona.

“La verità sulla morte di Diego Maradona”, è il titolo del documentario che potrebbe creare un nuovo caos dopo il decesso del “Pibe de Oro”. La produzione TN, che ha lavorato in argentina, promette di raccontare dettagli importanti sugli ultimi mesi di vita del 10 argentino, e in patria non si parla già d’altro. Sono molti ancora i punti interrogativi di una vicenda che ha avuto riflessi pesanti. In patria si domandano ancora se ci siano state negligenze nel curare i problemi di salute di Maradona, e la casa produttrice è andata a caccia di novità che potrebbero raccontare risvolti clamorosi.

L’inchiesta sarà quindi raccontata in un documentario che potrebbe fare molto discutere. Sarà un modo per cavalcare la notizia oppure riusciranno gli autori ad essere d’aiuto a chi cerca la verità. Il dubbio è lecito, ma intanto la Tn rivela alcuni dettagli che creano aspettativa in Argentina.

Morte Maradona, il documentario annuncia di svelare tutta la verità: i dettagli

La casa di produzione che a breve rilascerà il documentario “La verità sulla morte di Maradona”, ha anticipato alcuni contenuti. All’interno ci saranno testimonianze inedite e una serie di audio che proveranno a fare chiarezza sulle cause del decesso e sulle presunte responsabilità. Compariranno nel documentario alcune dichiarazioni di Colin Campbell Irigoyen, il chirurgo che ha provato a rianimare il campione argentino, e anche del poliziotto Lucas Farìas.

Nei contenuti saranno visibili le testimonianze di Carlos Cottaro, che ha provato a riabilitare l’ex Napoli dalla dipendenza dall’alcol e della massaggiatrice Rocìo Frank. Tutti protagonisti di una vicenda triste e ancora piena di punti interrogativi. La morte di Maradona sembra non aver placato la sete di verità della famiglia, che attende anticipazioni dai creatori del documentario e potrebbe già attivarsi per capire se la pellicola possa o meno aiutare gli inquirenti. Non c’è ancora una data d’uscita certa, che potrebbe essere resa nota nei prossimi giorni.