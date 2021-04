Milan, Donnarumma è un rebus: c’è l’accordo con il possibile sostituto

Il Milan non vuole farsi trovare impreparato e ha bloccato un portiere: preoccupa la trattativa per il rinnovo di Donnarumma.

Il capitolo rinnovi crea apprensione in casa Milan. Dopo aver chiuso l’accordo con Ibrahimovic, Maldini incontrerà Gordon Stipic per archiviare anche la trattativa con Calhanoglu. Le parti si sono incontrate in più occasioni per limare i dettagli, ma l’impressione è che ci sia la volontà di estendere l’accordo con il turco. I nodi che allarmano il Milan sono quelli legati a Romagnoli e Donnarumma. Per entrambi sarà necessario ascoltare le richieste di Raiola, e perdere numero uno titolare della nazionale sarebbe uno spreco enorme. Sul campo e a livello economico.

Ecco quindi che Calciomercato.com ha rivelato le mosse dei rossoneri, decisi a trovare l’accordo per chiudere la trattativa ma con un occhio al futuro. Pare infatti che sia stato già bloccato un portiere che piace a Pioli ma anche a Maldini, già d’accordo con l’entourage del calciatore.

Leggi anche: Ceferin minaccia Juve e Milan: “Niente Champions”. Reazioni furiose

Milan, se Donnarumma parte c’è già il nome per il sostituto: accordo trovato

Maldini e Massara avrebbero quindi già in mano l’eventuale sostituto di Donnarumma, che il Milan spera di trattenere. E’ quanto emerso dai rumors raccolti da Calciomercato.com, che riferisce di un accordo già trovato con un portiere in arrivo dall’estero. Si tratterebbe di Mike Maignan.

Mike Maignan “The Magic Eagle🦅” Likes and RT’s appreciated pic.twitter.com/EHRmJe9J9O — Sparks🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@SparksTHFC) February 18, 2021

Lo chiamano “the magic eagle”, ed è un chiaro riferimento alla principale qualità del gigante nato alle Canarie ma di nazionalità francese, fortissimo nelle uscite e molto spettacolare. Maignan è di proprietà del Lille, che lo prelevò giovanissimo dal Psg. Un altro gran colpo come tanti del club transalpino, capace di scovare gemme a basso prezzo e di rivenderle poi per cifre elevate.

RIVEDI GLI ALTRI INTERVENTI DI MAIGNAN, CHE POTREBBE SOSTITUIRE DONNARUMMA AL MILAN — clicca qui

Pare che il Milan abbia già trovato l’accordo con il calciatore, che avrebbe accettato la proposta dei rossoneri. Poi bisognerebbe trattare con il club, ma c’è prima da attendere i riflessi del prossimo contatto con Raiola. Se il rinnovo di Donnarumma dovesse trasformarsi a breve in realtà, la porta del Milan sarebbe blindata a lungo. In caso contrario è pronto il venticinquenne di grande affidamento. Mike Maignan spera in un’occasione, che però potrebbe arrivare anche altrove. Le sue prestazioni hanno infatti convinto proprio tutti, e Maldini ha già bruciato i tempi per non lasciarsi sfuggire il talentuoso portiere.