Tra il Napoli e Gattuso ci si mette Mendes: si tratta il rinnovo?

Gli ultimi risultati degli azzurri, la classifica che ancora una volta sorride. Napoli e Gattuso, aria di rinnovo?

George Mendes tra i due litiganti. Il potente procuratore portoghese, secondo un’indiscrezione del quotidiano partenopeo “Il Mattino”, farò da tramite tra il suo assistito Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis. Il motivo? Rimettere in piedi un discorso, provare a capire quanti e quali margini ci sono per ricucire un rapporto che si è ormai logorato, forse irrimediabilmente. Oggi, la situazione è cambiata, e forse, esiste una speranza.

Gli azzurri sono li, al quinto posto, a due lunghezze dalla Juventus quarta, con la quale è in perfetto pareggio per quel che riguarda gli scontri diretti. La Champions League, oggi non è impossibile. Archiviata la pratica Lazio con disinvolta consapevolezza, ora gli azzurri pensano già al Torino, prossimo avversario in campionato. Nel frattempo Gattuso e la società potrebbero tornare a parlarsi. Potrebbero parlare di rinnovo, con l’intercessione di Mendes.

Leggi anche >>> Napoli, Mertens è leggenda: rivedi i gol del migliore di tutti

Leggi anche >>> Risultati infrasettimanale Serie A: frena l’Atalanta, vola il Napoli- VIDEO

Tra il Napoli e Gattuso ci si mette Mendes: il rinnovo è possibile

Oggi il Napoli di Rino Gattuso, con la rosa finalmente al completo è una delle realtà più importanti e realisticamente più belle dell’intero campionato. Una rosa competitiva, i giusto mix di giovani e calciatori d’esperienza, tanta qualità in tutti i reparti e calciatori che ancora devono mostrare pienamente il proprio valore, quindi con ampi margini di crescita. Sprecare tutto, oggi, sarebbe un gran peccato. Il rinnovo, eventuale, forse potrebbe rilanciare ancora di più le ambizioni della società.

La possibilità, la prossima stagione di ritornare in Champions League, darebbe a questo gruppo la giusta gratificazione per il lavoro svolto in questi mesi, sempre con la massima professionalità, sempre con la massima dedizione. Il Napoli e Gattuso, quindi, potrebbero ritornare a parlarsi. Mendes, potrebbe aggiustare le cose, chiaramente se da entrambe le parte sia la volontà di ricucire a predominare. Questo Napoli, merita una seconda possibilità.