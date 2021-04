Genoa, Scamacca non si ferma più: gol e record per il bomber Under 21

Gianluca Scamacca va ancora in gol e registra un particolare record per la sua giovane età: il Genoa ed il Sassuolo si godono il loro gioiellino.

Il Genoa conquista la vittoria nel derby contro lo Spezia e fa un passo decisivo verso la salvezza aritmetica. Complice di questi tre punti importanti conquistati al Luigi Ferraris è Gianluca Scamacca, che da subentrante ha registrato il suo nome sul referto con un gol facile facile.

L’attaccante della Nazionale Under 21 ha sostituito nel secondo tempo Goran Pandev, fresco autore di 100 gol in Serie A. Ci mette esattamente sei minuti dal suo ingresso in campo per siglare la sua sesta rete in campionato. E grazie alla marcatura, arriva anche un record importante.

Genoa Scamacca, sei gol in Serie A: l’Italia ha un nuovo bomber

Che la prossima estate possa essere molto calda per Gianluca, ci sono pochi dubbi. Sulle sue tracce ci sarebbe il Milan, in cerca di un attaccante giovane che possa crescere sulle orme di Zlatan Ibrahimovic. Ma il Sassuolo – proprietario del cartellino del bomber – non ha intenzione di fare sconti e avrebbe già sparato una cifra molto alta alla dirigenza bianconera, che in inverno aveva puntato il talento classe 1999.

Ed è proprio la sua età che attira i club italiani più importanti. Gianluca Scamacca sembra avere il gol nel DNA e potrebbe essere già pronto per il salto di qualità. La rete segnata allo Spezia è anche particolarmente interessante. Infatti, il centravanti del Genoa è il più giovane italiano con almeno sei marcature all’attivo in campionato, ed è il terzo più giovane dopo Vlahovic e Leao. Nell’ultimo mese ha messo a segno ben 4 gol e non ha intenzione di fermarsi.