Giovani portieri già pronti per la Serie A? Nella prossima stagione probabilmente una nuova linea verde sarà il trend per il campionato.

Affidarsi ai giovani portieri può essere un’arma spesso a doppio taglio. Da una parte c’è la necessità di abbattere i costi e, dunque, lanciare i propri talenti. Dall’altra, invece, c’è il rischio di perdere qualche punto prezioso con peccati di gioventù e inesperienza. Il rischio, come in tutto, c’è e sta alle società doverlo affrontare, ma mai come ora l’Italia abbonda di talenti in porta. Dopo anni di appelli agli estremi difensori stranieri, le società possono tranquillamente affidarsi a guardiani in età con sommo stupore.

Prendiamo ad esempio il Cagliari, che ha già in casa il sostituto di Alessio Cragno. Guglielmo Vicario è già un prospetto interessante, ha fatto vedere buone cose a Perugia in Serie B, e alla prima in Serie A si è presentato con una gran parata contro l’Inter. È il portiere dei sardi per il futuro, anche al di là della categoria, può raccogliere un’eredità pesante ma con scrupolo e coscienza.

Chi sta stupendo in Serie B ed è pronto per la massima serie è il portiere dell’Under 21 Marco Carnesecchi. Proprietà Atalanta, era stato prima a Trapani in prestito, ora a Cremona. L’impressione è che l’Atalanta, tra un paio di anni, avrà il portiere del futuro. Reattivo, scaltro, para rigori: tra i giovani portieri, forse è il migliore.

Tra belle promesse e realtà non mantenute

Un caso a parte è quello di Samuel Perisan, estremo portiere ora al Pordenone. Di proprietà Udinese, sta convincendo in Serie B con buone parate e una necessaria solidità. Sa di essere un predestinato, un altro estremo difensore uscito con grandi risultati da un settore giovanile che ha prodotto già Alex Meret e Simone Scuffet.

Perisan tra i giovani portieri è quello che, paradossalmente, non ha fretta. A Udine per fare il titolare sa che dovrà liberarsi la casella occupata da Juan Musso, il calciomercato darà ulteriori novità a riguardo.

In evidenza ci sono anche gli estremi difensori che sembrano aver bloccato la loro crescita. Il caso più eclatante è quello di Alessandro Plizzari, ora alla Reggina. Era un predestinato, qualcuno addirittura lo definiva migliore di Gigio Donnarumma (si esagera, spesso e volentieri, guardando i prospetti del futuro).

Un prestito alla Ternana, poi uno al Livorno e quello alla Reggina, che è tornata a volare in campionato… ma con Nicolas in porta. Ha bisogno di continuità e di migliorare. Perché tra i pali ha del potenziale, ma nelle uscite deve migliorare moltissimo.

Ai giovani portieri vanno dati strumenti e mezzi per emergere. A volte serve la fiducia, a volte anche dei preparatori bravi a capirne le potenzialità e a limitarne gli errori decisivi nelle gare che contano.