Selvaggia Roma senza vestiti: il contest che lascia i fan senza fiato – Foto

Selvaggia Roma esagerata sui social: l’ex concorrente del GF VIP condivide uno scatto senza veli e scatena i suoi follower.

Personaggio televisivo, influencer ed ex partecipante di due reality show. Selvaggia Roma ha cavalcato l’onda della notorietà prima grazie a Temptation Island, dove si è resa protagonista con il suo ex ragazzo – per tutti il noto lenticchio – successivamente ha partecipato al Grande Fratello VIP, senza riuscir ad arrivare fino in fondo.

Selvaggia ha una grande fama anche e soprattutto sui social. Infatti, sul suo profilo Instagram è molto popolare e riesce a conquistare grandi numeri sotto ai suoi post. E’ solita creare contest per i suoi follower con scatti molto particolari, ma questa volta ha superato sé stessa.

Selvaggia Roma mostra tutto: senza filtri sui social e cita Churchill – Foto

Non è da tutti mostrarsi senza veli, ma l’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha questo coraggio e non teme nessuno. L’influencer romana condivide uno scatto che lascia i follower senza parole, mostrandosi completamente in déshabillé. Selvaggia Roma utilizza la foto con una citazione attribuita a Winston Churchill, famoso Primo Ministro del Regno Unito dello scorso secolo: “Chi parla male di me alle mie spalle viene contemplato dal mio c..o“.

Ed effettivamente, la showgirl si ritrae in punta di piedi e con il fondoschiena in bella mostra, coprendosi i seni con le mani. Dunque, Selvaggia lancia il contest per i fan e mette in palio una diretta con il vincitore.