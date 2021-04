Gerard Moreno del Villareal vuole segnare ancora: l’Arsenal è avvisato

Gerard Moreno del Villareal sta disputando una grande stagione a suon di gol, stasera l’Arsenal è già avvisato.

Il Villareal si gioca un’opportunità importante contro l’Arsenal per andare in finale di Europa League, e cercare di tornare in Champions League, da cui manca da qualche tempo. Per riuscirci, servirà il miglior Gerard Moreno, un attaccante capace di segnare 26 gol stagionali.

Sono infatti 20 le reti segnate in Liga in 28 presenze, mentre 6 nella seconda competizione europea in 9 match. Questi, sono numeri da vero fuoriclasse, in quella che è certamente la migliore stagione in assoluto dello spagnolo nella sua carriera.

A 29 anni, Gerard Moreno sta trovando una grande continuità con il gol al Villareal, ma già l’anno scorso era riuscito ad arrivare a 18 segnature totali in Liga, portando proprio al piazzamento Europa League, la propria squadra.

Moreno, infallibile dal dischetto

Moreno è certamente l’uomo chiave per il Villareal in questa stagione di Europa League, e sta facendo grandi cose. Inoltre, è protagonista di un incredibile striscia di rigori consecutivi segnati, ben 11, a partire da luglio 2020. L’ultimo tiro dal dischetto non messo a segno, difatti, risale a novembre 2019.

La crescita dell’attaccante spagnolo, tra l’altro, gli ha fatto prendere sempre più interesse da parte delle big spagnole, su tutte l’Atletico Madrid. Probabilmente, se Simeone dovesse rimanere a fine stagione, punterebbe sull’attaccante sostituire Morata e accoppiarlo a Luis Suarez.

Al momento, però, Gerard Moreno e il Villareal sono impegnati non solo nella semifinale di Europa League contro l’Arsenal, ma anche nella corsa sempre per la stessa competizione, in Liga. Il sottomarino giallo si trova al 7 posto con 49 punti, il che vorrebbe dire Conference League l’anno prossimo. Inoltre, il calendario del campionato per qualificarsi alla seconda competizione europea non aiuta, con le sfide nelle ultime due giornate con Siviglia e Real Madrid che si giocano il titolo.

Gerard Moreno del Villareal è pronto a battagliare e segnare almeno un gol anche stasera contro l’Arsenal. Emery, specialista di coppa, si affida a lui in attacco per piazzare subito un colpo importante, in vista del ritorno della semifinale a Londra.