Manchester United Roma, per la Coppa e sul mercato: affare in vista?

Manchester United e Roma, avversarie in campo ma vicine sul mercato: dall’Inghilterra svelano un affare che potrebbe decollare.

Avversarie in Coppa, alleate sul mercato. Manchester United e Roma hanno spesso lavorato fianco a fianco e sono legate da incroci europei scoppiettanti e ricchi di reti ed emozioni. Stasera si troveranno nuovamente contro in una gara fondamentale per il cammino di entrambi i club. Da un parte i Red Devils, decisi a prendersi nuovamente la Coppa dopo l’ultimo successo di Mourinho. Dall’altra una Roma che sogna di rialzare un trofeo dopo tanti anni, e che potrebbe trasformare una stagione delicata in un anno da ricordare.

E’ doppia sfida fondamentale per Fonseca, già consapevole di avere i giorni contati in giallorosso. Solskjaer invece ha alzato il livello dei Red Devils e può programmare un futuro guardando già ai prossimi innesti di mercato. Ecco che i destini di Roma e Manchester United si incrociano nuovamente, e dall’Inghilterra raccontano di un affare fra i club pronto a decollare.

Manchester United Roma, contatti avviati: gli inglesi piombano su un difensore giallorosso

Dopo Smalling, che dall’Inghilterra è approdato in Italia, c’è un difensore che potrebbe fare il percorso inverso. Pare infatti che i dirigenti dello United siano pronti a prendere appunti nel match di questa sera, ed avrebbero messo nel mirino un calciatore di Fonseca. Lo afferma il Daily Star, che racconta della volontà del club di bussare in casa Roma per avere informazioni e sondare il terreno.

L’obiettivo è Marash Kumbulla, ventunenne di Peschiera del Garda che i giallorossi hanno prelevato bruciando sul tempo la concorrenza. C’erano anche Lazio, Inter e Juventus sul centrale che si è messo in mostra sotto la guida di Juric, ma i giallorossi hanno convinto il calciatore nella passata estate.

Kumbulla non ha però trovato continuità nella capitale. In Serie A ha disputato solo 16 partite con un gol, mentre in Europa ha trovato spazio in 6 occasioni. Il Manchester potrebbe prendere appunti e ragionare con la Roma su una trattativa che dall’Inghilterra considerano possibile. L’obiettivo dei Red Devils, così afferma il tabloid britannico, resta Varane. Le difficoltà nell’arrivare al francese però avrebbero spinto il club a cambiare rotta. L’impressione però è che a decidere potrebbe essere Sarri, sempre più vicino a riprogrammare il futuro della Roma.