Manchester United Roma, folle scambio di mercato: c’è la risposta

Manchester United Roma, ancora un intreccio di mercato: proposto uno scambio ai giallorossi, che avrebbero già risposto.

Manchester United e Roma accenderanno la notte di Europa League. Uno scontro che si ripete, fra due club che sul mercato sono spesso legati da trattative spesso andate a buon fine. E’ stato il caso di Smalling, arrivato in giallorosso proprio dai Red Devils in una trattativa che ha avvicinato molto i club. Sarebbero gli inglesi però questa volta a proporre un affare ai Friedkin, che avrebbero incassato un’offerta importante per un big del centrocampo.

Lo riportano i tabloid inglesi, che hanno svelato l’interesse del Manchester per un calciatore giallorosso raccontando una folle proposta di scambio per la Roma. Il sogno dei Red Devils è infatti di tentare l’assalto alla Premier dopo una stagione che ha rilanciato le ambizioni della squadra. Il club avrebbe intenzione di investire cifre importanti sul prossimo mercato, ma starebbe ragionando sugli scambi per provare ad alzare il tasso tecnico a disposizione di Solskjaer.

Manchester United Roma, offerto Van de Beek in uno scambio: la risposta giallorossa

Dopo aver messo gli occhi su Kumbulla, il Manchester United avrebbe puntato un big della Roma, e sarebbe addirittura deciso ad offrire uno scambio con Van de Beek. L’olandese non è stato mai in grado di imporsi in Inghilterra, ma resta uno dei centrocampisti più brillanti e richiesti in Europa. L’ex Ajax è infatti un calciatore moderno, capace di fare entrambe le fasi con disinvoltura e anche efficace sotto porta.

Una rinuncia importante per i Red Devils, che però avrebbero chiesto ai Friedkin un sacrificio pesantissimo. Solskjaer avrebbe infatti messo gli occhi su Zaniolo, e pur di accontentarlo, il club sarebbe deciso a sacrificare Van de Beek. Uno scambio fra big, che però non ha trovato aperture a Trigoria. La risposta dei Friedkin sarebbe stata immediata. Un secco no e un messaggio a tutte le squadre in fila per il talento giallorosso. Zaniolo non è in vendita, neanche per cifre o scambi folli.