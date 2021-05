Fiorentina, futuro Vlahovic: tentazione estera, lo vuole un top club

Dusan Vlahovic è finito nel mirino dei migliori club europei: il bomber della Fiorentina potrebbe restare in Serie A o andare in Liga. Una ricca società spagnola pronta a presentare un’offerta.

In questa stagione povera di gioie per i tifosi Viola è brillata una stella. Dusan Vlahovic è stato indiscutibilmente il trascinatore della Fiorentina e grazie ai suoi gol la squadra può scongiurare la retrocessione. Nell’ultima giornata di campionato, l’attaccante serbo ha realizzato altre due reti, facendo salire a 19 il bilancio stagionale.

Bisogna aggiungere che il 2021 è l’anno della svolta per il giovane bomber: 15 marcature in 5 mesi. Tanto è bastato per accendere i riflettori su di sé, con i top club italiani e stranieri pronti a presentare un’offerta a Rocco Commisso. Dusan Vlahovic sarebbe corteggiato da una ricca società spagnola alla quale difficilmente si può rifiutare.

Leggi anche >>> Vlahovic, altro gol e record: raggiunto uno storico fenomeno brasiliano



Fiorentina, Real Madrid su Vlahovic

Secondo quanto affermato da Fiorentinanews.com, il Real Madrid starebbe seguendo con attenzione la crescita costante di Vlahovic e sarebbe disposto ad intavolare una discussione con la Fiorentina, per strapparlo alle concorrenti di Serie A. Infatti, sulle tracce del centravanti ci sarebbero già Roma e Milan.

Tuttavia, il sogno del presidente italo-americano è quello di convincere Dusan a firmare il rinnovo del contratto (scade nel 2023), magari aumentando lo stipendio di circa il doppio di quello attuale e prolungare la durata della sua permanenza fino al 2025.

Il prezzo del cartellino del #9 viola è salito nel corso dei mesi e non poteva essere diversamente. In questa seconda parte di stagione ha mostrato tutte le sue migliori qualità e forse potrebbe essere pronto per il grande salto, in un’ambiente più competitivo. La valutazione di Vlahovic sarebbe arrivata a circa 60 milioni, sotto i quali la Fiorentina difficilmente accetterà di trattare. Visto la durata del contratto, Commisso non ha fretta di cedere il giocatore.