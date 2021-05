La Roma annuncia il nome del prossimo allenatore: è Josè Mourinho

Josè Mourinho alla Roma è questa la notizia che esplode all’improvviso in un pomeriggio quasi anonimo di maggio.

Josè Mourinho nuovo allenatore della Roma. E’ la stessa società a comunicare l’accordo attraverso il suo profilo Twitter ufficiale. Increduli tifosi e addetti ai lavori. Proprio questa mattina la società attraverso i suoi vertici aveva comunicato che Fonseca non avrebbe più allenato la squadra dalla prossima stagione, cosi come era ampiamente stato ipotizzato nelle settimane precedente. Tutto sembrava andare in direzione Sarri.

Il tecnico toscano, ex Napoli, sembrava essere il candidato numero uno per la panchina giallorossa, ma la notizia di questo pomeriggio chiaramente conferma quanto di poco veritiero ci fosse negli accordi millantati dalla maggior parte della stampa e del web. Mourinho alla Roma è una di quelle notizie che ravviva gli ambienti, che trasmette calore, che fa sognare i tifosi, con o senza Champions League. Lo special one è tornato.

Sul profilo Twitter ufficiale della società giallorossa l’annuncio che ha letteralmente fatto sobbalzare l’ambiente calcistico italiano. Josè Mourinho alla Roma. Nessuno probabilmente si aspettava una notizia del genere. Le ultime dichiarazioni del tecnico ex Tottenham aveva scatenato commenti stizziti da parte dei tifosi interisti, ai quali veniva comunicato che il loto tecnico del cuore avrebbe potuto scegliere un’altra squadra in Italia, interrompendo quel legame d’esclusiva, si potrebbe dire, con la piazza nerazzurra.

🤝 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄🤝 L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

A questo punto la curiosità è tutta sulle cifre dell’ingaggio che legherà il tecnico ex Porto e Chelsea alla Roma. Mourinho, soltanto poche settimane esonerato dal Tottenham, squadra che lo aveva ingaggiato meno di due anni fa. La storia affascina, la situazione diventa intrigante per tifosi ed appassionati di calcio. Mourinho è tornato in Italia, Mourinho è il nuovo allenatore della Roma. Il calcio italiano, ritrova un grandissimo tecnico.